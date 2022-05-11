Ставшую знаменитой кошку из Бородянки не отдают хозяйке: детали скандала

Детали истории

Около недели назад к волонтерам ЗооПатруль UA публично обратилась хозяйка кошки - Анастасия Лунева. Она сразу же поблагодарила и предложила компенсировать все расходы по ее спасению. Но она сделала это в комментариях, где на нее набросились хейтеры и обвинили женщину в том, что она бросила животное.

Через день хозяйка сообщила, что кошку ей не отдают, а также не сообщают, где она.

Напомним, что сейчас волонтеры уже активно продают мерч с изображением кошки. Тогда Зоопатруль написал пост, в котором рассказали о хейтерстве, и о том, что с животным все хорошо. Они ни слова не сказали о том, что кошку хотят вернуть хозяева. Глория до сих пор находится у них.

Почему кошку не отдают хозяевам

По словам Трегубова волонтеры говорят, что Анастасия не доказала им, что кошка ее, не предоставила ветеринарный паспорт или выписки из клиники, недостаточно четко объяснила, как покидала квартиру.

"Извините, но это невозможно воспринять серьезно. Во-первых, хозяйка предоставила фото этой кошки от разных лет. Во-вторых, в Украине очень мало владельцев кошек, которые имеют документы на них. В-третьих, даже если бы хозяйка их имела, у нее уничтожено все имущество", - написал Трегубов.

Скриншот

Трегубов уверен, что хозяева кошки не виноваты, ведь никто не берет животных с собой, каждый раз выходя из дома.

"Я не знаю, что вызвало такие странные действия Зоопатруля – думаю, дело в стрессе, в котором они сейчас работают – но призываю их срочно вернуть киску родным. Так нельзя делать, люди, вы грубо нарушаете закон и базовые принципы волонтерской деятельности, подрывая доверие к себе", - написал он.

В конце он добавил, что нельзя лишать волонтеров поддержки, ведь они делают великие дела, но в данной ситуации не правы.