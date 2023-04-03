UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ставлення до одягу може вказувати на аутизм: експерти назвали три маркери

Фото: експерти розповіли про зв'язок між ставленням до одягу та аутизмом (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Надання переваги одним елементам гардероба іншому одягу не є чимось дивним, адже зручний светр, красива спідниця або стильне худі можуть бути улюбленими для носіння з багатьох причин. При цьому експерти вважають, що деякі види поведінки, пов'язані з одягом, можуть вказувати на аутизм.

Про це повідомляє Express.

Нове дослідження у Великій Британії показало, що 92% людей з аутизмом схильні до сенсорної чутливості, а 73% "занурених у себе" людей використовують одяг, щоб регулювати свої почуття.

Так, на думку фахівців, чутливість до певних матеріалів та почуття прихильності до предметів гардероба можуть вказувати на такі розлади розвитку нервової системи з певними складнощами у взаємодії із зовнішнім світом, соціалізацією.

Як розповіла експерт з аутизму університету Брістоль доктор Лаура Халл, на ознаки аутизму можуть вказувати ряд типів поведінки, пов'язані з одягом.

1. Прихильність до одягу

Деякі люди з аутизмом можуть звертатися до певних предметів одягу за "підтримкою та розрадою", віддаючи перевагу звичному і знайомому, навіть рутинному гардеробу, і можуть носити те саме день у день.

2. Протидія зміні гардероба

Носіння незнайомого одягу може спричинити відчуття дискомфорту, внутрішній протест чи негативні почуття в деяких людей з аутизмом.

"Носіння знайомого одягу може дійсно вплинути на настрій аутичних людей... Одяг - це не просто предмет, це "рятувальний круг" у повсякденному житті багатьох людей, що допомагає їм почуватися комфортно та безпечно", - каже доктор Халл.

3. Чутливість до певних матеріалів

Ще однією пов'язаною з одягом ознакою, яка може вказувати на аутизм, є чутливість до певних матеріалів або розміру одягу.

"Якщо діти або дорослі надзвичайно чутливі до певних предметів одягу або вважають їх незручними (наприклад, стягуючи шкарпетки чи одяг, або віддаючи перевагу м'яким і безшовним матеріалам, таким як фліс і джерсі), це може бути ознакою того, що у них є деяка сенсорна чутливість, пов'язана з аутизмом", - сказала експерт.

Вона додала, що, як показало нове дослідження, сенсорна чутливість, пов'язана з одягом, однакова для чоловіків та жінок.

Дане дослідження також виявило приголомшливий гендерний розрив щодо діагнозу аутизму.

Так, виявилося, що в середньому дівчата втричі рідше, ніж хлопці, отримують такий діагноз, і дівчатам також потрібно більше часу, щоб його встановити.

Експерт порадив поговорити зі спеціалістами в галузі охорони здоров'я чи освіти, такими як сімейний лікар загальної практики або координатор з особливих освітніх потреб у навчальному закладі, якщо виникла підозра, що ви чи хтось із ваших знайомих може бути з аутизмом.

Нагадаємо, нещодавно стиліст розвіяла популярний міф про чорний колір в одязі, який нібито додає віку.

Раніше ми також публікували список сервісів, де українці можуть безкоштовно отримати психологічну допомогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
аутизмгардерободежда