RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отношение к одежде может указывать на аутизм: эксперты назвали три маркера

Фото: эксперты рассказали о связи между отношением к одежде и аутизмом (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Предпочтение одних элементов гардероба другой одежде не является чем-то удивительным, ведь удобный свитер, красивая юбка или стильное худи могут быть любимыми для носки по многим причинам. При этом эксперты считают, что некоторые виды поведения, связанные с одеждой, могут указывать на аутизм.

Об этом передает Express.

Новое исследование в Великобритании показало, что 92% людей с аутизмом подвержены сенсорной чувствительности, а 73% "погруженных в себя" людей используют одежду, чтобы регулировать свои чувства.

Так, по мнению специалистов, чувствительность к определенным материалам и чувство привязанности к предметам гардероба могут указывать на такие расстройства развития нервной системы с определенными сложностями во взаимодействии с внешним миром, социализацией.

Как рассказала эксперт по аутизму Бристольского университета доктор Лаура Халл, на признаки аутизма могут указывать ряд типов поведения, связанные с одеждой.

1. Привязанность к одежде

Некоторые люди с аутизмом могут обращаться к определенным предметам одежды за "поддержкой и утешением", предпочитая привычный и знакомый, даже рутинный гардероб, и могут носить одно и то же изо дня в день.

2. Противодействие смене гардероба

Ношение незнакомой одежды может вызвать ощущение дискомфорта, внутренний протест или негативные чувства у некоторых людей с аутизмом.

"Ношение знакомой одежды может действительно повлиять на настроение аутичных людей... Одежда - это не просто предмет, это "спасательный круг" в повседневной жизни многих людей, помогающий им чувствовать себя комфортно и безопасно", - говорит доктор Халл.

3. Чувствительность к определенным материалам

Еще одним связанным с одеждой признаком, который может указывать на аутизм, является чувствительность к определенным материалам или размеру одежды.

"Если дети или взрослые чрезвычайно чувствительны к определенным предметам одежды или считают их неудобными (например, стягивая носки или одежду, или предпочитая мягкие и бесшовные материалы, такие как флис и джерси), это может быть признаком того, что у них есть некоторая сенсорная чувствительность, связанная с аутизмом", - сказала эксперт.

Она добавила, что, как показало новое исследование, сенсорная чувствительность, связанная с одеждой, одинакова для мужчин и женщин.

Данное исследование также выявило ошеломляющий гендерный разрыв в диагнозах аутизма.

Так, оказалось, в среднем девочки в три раза реже, чем мальчики, получают такой диагноз, и девочкам также требуется больше времени, чтобы его установить.

Эксперт посоветовал поговорить со специалистами в области здравоохранения или образования, такими как семейный врач общей практики или координатор по особым образовательным потребностям в учебном заведении, если возникло подозрение, что вы или кто-то из ваших знакомых может быть с аутизмом.

Напомним, недавно стилист развеяла популярный миф о черном цвете в одежде, который якобы прибавляет возраст.

Ранее мы также публиковали список сервисов, где украинцы могут бесплатно получить психологическую помощь.

Читайте РБК-Украина в Google News
аутизмгардерободежда