"Ставитись" та "відноситись": як та коли правильно використовувати ці два слова

Відноситись - означає переміщатись, а також це слово застосовується в науці. Наприклад: листя віднесло вітром, катети відносяться до гіпотенузи.

Ставитись - означає виявляти ставлення до когось або до чогось. Наприклад, ставитись з повагою, ставитись вороже.

Проте, також, можна використовувати ще краще варіанти, наприклад: несправедливо ставитись - кривдити, шанобливо ставитись - шанувати.

Належати - це мати приналежність до певної групи чи категорії людей, також кажуть про класифікаційний розряд, період та час.

Наприклад: пшениця належить до родини злакових. Також, залежно від контексту слово "належати" можна замінити словом "припадає": розквіт його творчості припадає на кінець століття.

Стосуватися - мати стосунок до когось або чогось. Наприклад: його життя нас не стосується, правила стосуються всіх.

В контексті байдужості до дії, обставини чи особи неправильно вживати слово "стосується", краще вжити вислів "не обходить": мене не обходять їхні слова.