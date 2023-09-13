Ставити гарячий посуд у холодильник чи ні? Пояснюємо, чи є ризик для вашої їжі та техніки

Але наші мами та бабусі суворо забороняли робити такі маніпуляції та лякали поломкою техніки та зіпсованими продуктами - як у каструлі, так і всередині охолоджуючого агрегату.

На плиті стоїть приготовлена їжа, вона ще не охолола, а вам треба вже бігти у справах, і ви точно знаєте, що до вечора не повернетесь. І є ризик, що їжа зіпсується. Перша думка - прибрати каструлю в холодильник і не чекати, поки вона охолоне.

Чи можна ставити гарячий посуд у холодильник чи ні – читайте у матеріалі Styler.

Яка у вас модель холодильника

Щоб уникнути ризиків з гарячими каструлями, продуктами та технікою - дізнайтесь більше про свій холодильник. Сучасні холодильники оснащені спеціальним відділенням для гарячого або ж - технологією швидкого охолодження та заморожування продуктів.

За наявності спеціального відсіку ваші продукти у холодильнику будуть захищені від гарячого повітря. Правда, тут є один мінус - ваш агрегат якийсь час буде споживати більше енергії.

За технології швидкого охолодження каструля охолоне в рази швидше, хоча гаряча пара залишиться в холодильнику і створить загрозу іншим продуктам. Тому варто почекати, поки каструля чи контейнер із їжею хоча б наблизяться до стану "теплі".

Чому не варто ставити гарячу їжу в холодильник

Йдеться про будь-які страви та посуд, чия температура перевищує кімнатну. Як зазначають фахівці з ремонту холодильників, є кілька нюансів, які варто враховувати, щоби не купувати нову техніку.

Знос компресора та перевитрата енергії

Холодильник не виробляє холоду - він віддає тепло. Усередині цього агрегату утворюється охолоджений простір, який отримує теплову енергію і віддає її через радіатор.

При поміщенні гарячої каструлі в холодильник кількість тепла всередині різко зросте і це збільшить навантаження на техніку. Він працюватиме інтенсивніше, збільшиться навантаження на компресор і наприкінці місяця ви побачите перевитрату електрики у квитанціях.

При регулярних інтенсивних навантаженнях компресор зношуватиметься швидше.

Поломки техніки

Якщо ви ставите гарячі каструлі в холодильник часто, будьте готові до таких поломок:

Перегорання лампочки

Поломка вентилятора

Обрив фреонової магістралі

Перегрів фреону

Підвищене навантаження та поломки з цієї причини не входять до списку ситуацій, які покриють вам за гарантією. Новий компресор коштуватиме вам половину холодильника.

Пошкодження полиць

Зазвичай полиці холодильника виготовлені із пластику та скла - матеріалів, чутливих до високих температур. Якщо ставити на них гарячі каструлі часто, то тріщини, подряпини та сколи з'являться досить швидко.

Псування продуктів

Якщо у вас холодильник невеликого розміру або він досить старої моделі – провертати операцію з гарячою каструлю не варто навіть зрідка. Продуктам не вистачатиме холодного повітря і все, що буде всередині - просто може зіпсуватися. Особливо якщо напівпорожні полиці - охолодження розподілятиметься нерівномірно.

Що ж робити з гарячою каструлею

На щастя, ситуації, коли необхідно щось вирішувати із гарячою каструлею на плиті, бувають не дуже часто. Якщо на подвір'ї не спекотне літо, то є безліч варіантів.

Наприклад, поставити каструлю, накритою кришкою, на підлогу у ванній – там зазвичай значно прохолодніше, ніж на кухні. Якщо ситуація з вами трапилася в холодну пору року - приберіть їжу на балкон, але не ставте під пряме сонячне проміння. Вони навіть узимку можуть нагрівати.

Є варіант швидко остудити: наберіть у таз крижану воду та поставте туди каструлю на 10-15 хвилин. Поки ви збираєтеся, вона досить охолоне, щоб прибрати її в холодильник.

Якщо у вас не перша страва, то можна провернути ще один варіант. Посуд чистий і сухий поставте на 10-15 хвилин в морозильну камеру, а потім перекладіть туди їжу з гарячої каструлі - вона швидко охолоне.