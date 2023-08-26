Правда чи міф: чи дійсно магніти на холодильнику можуть його зіпсувати

У мережі почали активно просувати твердження про те, що магніти на холодильнику здані порушити його роботу і навіть призвести до серйозної поломки. Втім чи справді це так?

Чи шкідливо кріпити магніти на холодильник

Ті магніти, які зазвичай вішають на холодильники, не є настільки потужними, аби порушити роботу пристрою і ніяк не можуть заважати роботі електронних пристроїв.

"Магніти, створені для цієї мети, не мають сили та потужності, щоб пошкодити ваш холодильник або будь-яким чином вплинути на його роботу", - запевняють експерти.

Варто наголосити, що навіть, якщо на вашому холодильнику буде дуже багато магнітів, все одно вони не зможуть створити настільки потужне магнітне поле, аби цим порушити роботу приладу.

Це стосується навіть тих моделей холодильників, які мають спеціальні електронні дисплеї. Їх роботу не зможуть порушити звичайні магніти.

Втім навіть тут є одне але...

Магніти можуть подряпати дверцята

Якщо на холодильник прикріпити багато важких магнітів, то вони можуть під час відкривання дверцят опускатись і цим самим дряпати покриття. Особливо часто це стається, якщо магніти мають нерівну поверхню.

Аби цього не сталося, варто вибирати максимально легкі магніти й не навішувати їх надто багато на холодильник. Якщо ж вже так сталося, що на дверцятах з'явились подряпини, то їх можна заполірувати.

Якщо ви звикли до магнітів на холодильнику, бо ними зручно кріпити записки і ви не готові від них відмовитись, то краще виберіть варіанти у вигляді тонких пластин. Такі точно не зможуть пошкодити холодильник.