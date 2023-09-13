Ставить горячую посуду в холодильник или нет? Объясняем, есть ли риск для вашей еды и техники

Но наши мамы и бабушки строго запрещали проделывать такие манипуляции и пугали поломкой техники и испорченными продуктами - как в кастрюле, так и внутри охлаждающего агрегата.

На плите стоит приготовленная еда, она еще не остыла, а вам нужно уже бежать по делам, и вы точно знаете, что до вечера не вернетесь. И есть риск, что приготовленная пища испортится. Первая мысль - убрать кастрюлю в холодильник и не дожидаться, пока она остынет.

Можно ли ставить горячую посуду в холодильник или нет - читайте в материале Styler.

Какая у вас модель холодильника

Чтобы избежать рисков с горячими кастрюлями, продуктами и техникой - узнайте больше о своем холодильнике. Современные холодильники оснащены специальным отделением для горячего или же - технологией быстрого охлаждения и замораживания продуктов.

При наличии специального отсека ваши продукты в холодильнике будут защищены от горячего воздуха. Правда, тут есть один минус - ваш агрегат какое-то время будет употреблять больше энергии.

При технологии быстрого охлаждения кастрюля остынет в разы быстрее, хотя горячий пар останется в холодильнике и создаст угрозу другим продуктов. Поэтому стоит подождать, пока кастрюля или контейнер с едой хотя бы приблизятся к состоянию "теплые".

Почему не стоит ставить горячую еду в холодильник

Речь идет о любых блюдах и посуде, чья температура превышает комнатную. Как отмечают специалисты по ремонту холодильников, есть несколько нюансов, которые стоит учитывать, чтобы не покупать новую технику.

Износ компрессора и перерасход энергии

Холодильник не производит холод - он отдает тепло. Внутри этого агрегата образуется охлажденное пространство, которое извлекает тепловую энергию и отдает ее через радиатор.

При помещении горячей кастрюли в холодильник, количество тепла внутри резко вырастет и это увеличит нагрузку на технику. Он будет работать интенсивнее, увеличится нагрузка на компрессор и в конце месяца вы увидите перерасход электричества в квитанциях.

При регулярных интенсивных нагрузках компрессор будет изнашиваться быстрее.

Поломки техники

Если вы ставите горячие кастрюли в холодильник часто, то будьте готовы к таким поломкам:

Перегорание лампочки

Поломка вентилятора

Обрыв фреоновой магистрали

Перегрев фреона

Повышенная нагрузка и поломки по этой причине не входят в список ситуаций, которые вам покроют по гарантии. Новый компрессор обойдется вам в сумму цены половины холодильника.

Повреждение полок

Обычно полки холодильника сделаны из пластика и стекла - материалов, чувствительных к высоким температурам. Если ставить на них горячие кастрюли часто, то трещины, царапины и сколы появятся довольно быстро.

Порча продуктов

Если у вас холодильник небольшого размера или он довольно старой модели - проворачивать операцию с горячей кастрюлю не стоит даже изредка. Продуктам не будет хватать холодного воздуха и все, что будет находиться внутри - просто может испортиться. Особенно если полки полупустые - охлаждение будет распределяться неравномерно.

Что же делать с горячей кастрюлей

К счастью, ситуации, когда необходимо что-то решать с горячей кастрюлей на плите, бывают не очень часто. Если на дворе не самое жаркое лето, то есть множество вариантов.

Например, поставить кастрюлю, накрытой крышкой, на пол в ванной - там обычно значительно прохладнее, чем на кухне. Если ситуация с вами приключилась в прохладное время года - уберите еду на балкон, но не ставьте под прямые солнечные лучи. Они даже зимой могут нагревать.

Есть вариант быстро остудить: наберите в таз ледяную воду и поставьте туда кастрюлю на 10-15 минут. Пока вы собираетесь, она достаточно остынет, чтобы убрать ее в холодильник.

Если у вас не первое блюдо, то можно провернуть еще один вариант. Посуду чистую и сухую поставьте на 10-15 минут в морозильную камеру, а потом переложите туда еду из горячей кастрюли - она быстро остынет.