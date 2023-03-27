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Став відомий новий графік роботи ТРЦ в Києві

Фото: у Києві змінюють графік роботи ТРЦ (facebook.com/respublikapark)
Автор: Володимир Костирін

У Києві після корекції тривалості комендантської години, яка була скорочена з 26 березня, змінився також графік роботи торговельно-розважальних комплексів.

Коли тепер відчиняються та зачиняються двері столиць ТРЦ для відвідувачів - читайте у матеріалі нижче.

Так, з 26 березня у зв'язку зі скороченням комендантської години з 00:00 до 05:00 час роботи торгцентрів було збільшено.

Низка крупних київських закладів представила оновлений графік роботи.

  • ТРЦ Gulliver. Торгова галерея, кінотеатр: з 10:00 до 22:00; боулінг: з 12:00 до 22:00; супермаркет "Сільпо": з 07:00 до 24:00. Щодня
  • ТРЦ River Mall. Торговельні приміщення: з 10:00 до 22:00; супермаркет "Сільпо": з 09:00 до 22:00 - до 31 березня, а з 1 квітня - з 09:00 до 23:00. Без вихідних.
  • ТРЦ Respublika Park. Торговельні приміщення: з 10:00 до 22:00, супермаркет "Сільпо" з 09:00 до 23:00, кінотеатр з 10:00 до 23:00. Щодня
  • ТРЦ "Проспект".Торгова галерея: з 10:00 до 22:00; супермаркет "Ашан": з 8:00 до 22:00; щоденно.
  • ТРЦ "Аладдін": час роботи з 10:00 до 22:00; без вихідних.
  • ТРЦ Skymall: час роботи з 10:00 до 21:00. Щодня.

Додамо, що через скорочення комендантської години в Києві продовжать роботу також магазини, ресторани, інші громадські заклади, але з урахуванням часу, щоб їхні працівники могли вчасно дістатися додому.

Нагадаємо, що ТРЦ Ocean Plaza планують націоналізувати, і Вищий антикорупційний суд зареєстрував позов про конфіскацію активів російських олігархів.

Раніше повідомлялося, що в Києві планують прибрати частину блокпостів і перевести їх у "сплячий режим".

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КиївТРЦКомендантська година