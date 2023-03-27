Став відомий новий графік роботи ТРЦ в Києві

У Києві після корекції тривалості комендантської години, яка була скорочена з 26 березня, змінився також графік роботи торговельно-розважальних комплексів.
Коли тепер відчиняються та зачиняються двері столиць ТРЦ для відвідувачів - читайте у матеріалі нижче.
Так, з 26 березня у зв'язку зі скороченням комендантської години з 00:00 до 05:00 час роботи торгцентрів було збільшено.
Низка крупних київських закладів представила оновлений графік роботи.
Додамо, що через скорочення комендантської години в Києві продовжать роботу також магазини, ресторани, інші громадські заклади, але з урахуванням часу, щоб їхні працівники могли вчасно дістатися додому.
Нагадаємо, що ТРЦ Ocean Plaza планують націоналізувати, і Вищий антикорупційний суд зареєстрував позов про конфіскацію активів російських олігархів.
Раніше повідомлялося, що в Києві планують прибрати частину блокпостів і перевести їх у "сплячий режим".