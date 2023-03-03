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ТРЦ Ocean Plaza передадуть державі: ВАКС зареєстрував позов

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Київ, П'ятниця 03 березня 2023 21:55
ТРЦ Ocean Plaza передадуть державі: ВАКС зареєстрував позов Фото: ТРЦ Ocean Plaza передадуть державі (oceanplaza com ua)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд зареєстрував позов щодо конфіскації активів російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів в Україні. Зокрема, націоналізувати планують торговельний центр Ocean Plaza.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга народу" у Раді Давида Арахамію у Telegram.

"Сьогодні ВАКС зареєстрував позов Мін'юсту про конфіскацію активів друга російського диктатора Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря. У пакеті - Ocean Plaza, земля та квартири в Києві. Це майно стане власністю держави. Воно відшкодує якусь частку шкоди, заподіяної російською агресією", - написав Арахамія.

За його словами, Україна вже попереджала, що за злочини РФ платитимуть російські олігархи. Це відбувається вже сьогодні і відбуватиметься у майбутньому.

Нагадаємо, Арахамія анонсував конфіскацію активів ТРЦ Ocean Plaza ще 27 лютого.

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Ocean Plaza Давид Арахамія Війна Росії проти України
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