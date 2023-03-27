Стал известен новый график работы ТРЦ в Киеве

В Киеве после коррекции длительности комендантского часа, который был сокращен с 26 марта, изменился также график работы торгово-развлекательных комплексов.
Когда теперь открываются и закрываются двери столицых ТРЦ для посетителей - читайте в материале ниже.
Так, с 26 марта в связи с сокращением комендантского часа с 00:00 до 05:00, время работы торгцентров было увеличено. Ряд крупных киевских заведений представили обновленный график работы.
Добавим, что из-за сокращения комендантского часа в Киеве продлят работу также магазины, рестораны, прочие общественные заведения, но с учетом времени, чтобы их работники могли вовремя добраться домой.
Напомним, что ТРЦ Ocean Plaza планируют национализировать, и Высший антикоррупционный суд зарегистрировал иск о конфискации активов российских олигархов.
Ранее сообщалось, что в Киеве планируют убрать часть блокпостов и перевести их в "спящий режим".