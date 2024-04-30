Став відомий графік роботи магазинів Rozetka на Великдень

На Великдень, який цього року припадає на неділю, 5 травня, магазини та поштові оператори змінюють графік роботи. Інтернет-магазин Rozetka - не виняток.
Про те, як буде працювати Rozetka на Великодні свята, РБК-Україна (проєкт Styler) розповіли в прес-службі маркетплейсу.
Інформацію про зміни в графіку роботи опублікували на сайті інтернет-магазину - для кожного відділення в розділі "Вся інформація про точку".
Графік роботи магазинів Rozetka на Великдень (скриншот)
На Великодні свята у 2024 році майже всі магазини Rozetka працюватимуть за таким графіком роботи:
Проте деякі, позначені на сайті як вихідні 5 травня, магазини Rozetka на Великдень працюють, а саме магазини за такими адресами:
Цю інформацію нам надали в службі підтримки Rozetka, зазначивши, що наразі інформація на сайті оновлюється.
Однак радимо додатково уточнити графік роботи вказаних магазинів в службі підтримки.
Також Rozetka закликає дотримуватись правил безпеки у разі оголошення повітряної тривоги - залишити відділення магазину і перейти до найближчого укриття чи захисної споруди.
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