Стал известен график работы магазинов Rozetka на Пасху

На Пасху, которая в этом году приходится на воскресенье, 5 мая, магазины и почтовые операторы меняют график работы. Интернет-магазин Rozetka - не исключение.
О том, как будет работать Rozetka в Пасхальные праздники, РБК-Украина (проект Styler) рассказали в пресс-службе маркетплейса.
Информацию об изменениях в графике работы опубликовали на сайте интернет-магазина - для каждого отделения в разделе "Вся информация о точке".
График работы магазинов Rozetka на Пасху (скриншот)
В Пасхальные праздники в 2024 году почти все магазины Rozetka будут работать по следующему графику работы:
Однако некоторые, отмеченные на сайте как выходные 5 мая, магазины Rozetka на Пасху работают, а именно магазины по следующим адресам:
Эту информацию нам предоставили в службе поддержки Rozetka, отметив, что в настоящее время информация на сайте обновляется.
Однако рекомендуем дополнительно уточнить график работы указанных магазинов в службе поддержки.
Также Rozetka призывает соблюдать правила безопасности в случае объявления воздушной тревоги - покинуть отделение магазина и перейти к ближайшему укрытию или защитному сооружению.
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