Став розумнішим і може жартувати. OpenAI представила нову версію ChatGPT
OpenAI презентувала мультимодальну генеративну модель GPT-4o на презентації Spring Update. Цей ШІ навчений працювати з текстом, фото та відео. Спілкування з ним буде доступне абсолютно безкоштовно та без реєстрації.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтернет-видання про стартапи, інновації та веб-сайти TechCrunch.
Що нового з'явилося у GPT-4o
Технічний директор OpenAI Миру Мураті повідомила на презентації в офісі OpenAI у Сан-Франциско, що GPT-4o має інтелект рівня GPT-4, а також покращені здібності в роботі з текстом, зображеннями та аудіо.
GPT-4o значно покращить роботу ШІ-чат-бота ChatGPT, який вже підтримує голосовий режим з використанням моделі перетворення тексту на мову. Нова модель посилить цю функцію, дозволяючи користувачам взаємодіяти з чат-ботом як з помічником, включаючи можливість ставити запитання та переривати відповіді.
GPT-4o забезпечує реагування в реальному часі та може розпізнавати емоції в голосі користувача, генеруючи відповідь у різних емоційних стилях.
Крім того, GPT-4o покращить візуальні можливості ChatGPT, дозволяючи швидко відповідати на запитання щодо запропонованих фотографій або екранів робочого столу.
З сьогодення GPT-4o доступна як платним, так і безкоштовним користувачам ChatGPT. Підписники тарифних планів ChatGPT Plus та Team отримають у 5 разів більше повідомлень.
Безкоштовні користувачі також отримають доступ до нових функцій, таких як пошук інформації в інтернеті, аналіз даних, створення графіків, робота із зображеннями та файлами, а також покращена пам'ять про попередні взаємодії. Безкоштовні користувачі матимуть змогу скористатися GPT Store.
GPT-4o підтримує більше мов з покращеною продуктивністю 50 мовами. В API GPT-4o працює вдвічі швидше, ніж GPT-4 (зокрема, GPT-4 Turbo), і коштує вдвічі дешевше за більш високих лімітів за швидкістю.
В даний час підтримка голосового спілкування в API GPT-4o не включена для всіх клієнтів, але буде запущена для невеликої групи довірених партнерів у найближчі тижні через ризик неправильного використання.
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