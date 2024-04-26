Заощадять час і знайдуть нові ідеї. 7 програм, які зможуть замінити ChatGPT

Через широке використання ChatGPT у всьому світі він може перевантажуватися, що призводить до тривалого часу очікування, перш ніж він знову стане доступним для використання. Крім того, у нього виникають проблеми зі створенням довгих структурованих фрагментів коду. Його знання також обмежено 2021 роком.

Chatsonic

Chatsonic використовує ті ж самі мовні моделі, як і ChatGPT - GPT 3,5 і GPT-4. Однак, на відміну від простого копіювання найпопулярнішого чат-бота, цей сервіс пропонує додаткові функції.

На відміну від ChatGPT, який не має доступу до Інтернету та не здатний отримувати актуальні дані в режимі реального часу, Chatsonic підключений до мережі та може надавати додаткову інформацію з Google за потреби.

Крім того, ChatGPT не може генерувати зображення, у той час як Chatsonic використовує API нейромереж Stable Diffusion та DALL-E для створення картинок на запит. Користувачі можуть використовувати голосові команди замість текстового введення, і сервіс пропонує кілька рівнів якості роботи.

Безкоштовна версія Chatsonic надає обмежений набір токенів, який можна розширити за допомогою платної підписки, вартість якої починається від 19 доларів на місяць.

Chatsonic (фото: Zapier)

YouChat

YouChat використовує моделі GPT 3,5 та GPT-4 і в основному має ті ж функції, що й чат-боти від OpenAI.

Він може не тільки відповідати в стилі ChatGPT, але і виступати як пошуковик, надаючи список посилань на проіндексовані веб-сторінки.

Однак у безкоштовній версії YouChat обмежений можливостями моделі GPT-3.5, яка не може точно описувати події після 2021 року. Якщо вам потрібна комбінація пошукової системи та чат-бота, то YouChat варто звернути на себе увагу.

Платна версія системи заснована на моделі GPT-4 і пропонує глибші відповіді на складні питання. Також у підписці за 10 доларів на місяць доступна підтримка Stable Diffusion XL для швидкого створення якісних зображень прямо в чаті.

YouChat (фото: Google)

Perplexity

Для тих, хто шукає альтернативу ChatGPT, доступна система Perplexity, яка поєднує пошукову функцію з відповідями на основі моделі OpenAI. За своїми можливостями цей сервіс зараз знаходиться приблизно на одному рівні з ChatGPT, оскільки розробники використовують модифіковану версію GPT з додатковими функціями.

Perplexity здатний запам'ятовувати контекст попередніх запитань та відповідей, що дозволяє вести діалог із чат-ботом, вибирати різні режими чи стилі відповідей. Користувачі можуть налаштувати сервіс, вказавши свою сферу діяльності, а також інтереси чи хобі.

За запитами Perplexity генерує текст із посиланнями, які можна використовувати для перевірки тверджень. Це зручний гібрид, який найкраще працює англійською мовою, але також підтримує багато інших.

Підписка на Perplexity за 20 доларів на місяць дозволяє використовувати модель GPT-4 для всіх відповідей та справлятися зі складними питаннями з різних тем.

Perplexity (фото: Medium)

GitHub Copilot

Copilot від GitHub спеціалізується на автоматичному розширенні та доповненні програмного коду, допомагаючи програмістам прискорити процес роботи. Він пропонує додавання варіантів та доповнення невеликих ділянок або цілих функцій у режимі реального часу, а також покращення вже написаного коду.

Сервіс використовує модель GPT-4 і був навчений мільйонами рядків коду. Copilot сумісний з усіма популярними середовищами розробки, такими як Visual Studio, Neovim, VS Code та JetBrains. До нього також додано підтримку голосових команд, що дозволяє розробникам швидко задавати запити природною мовою.

Крім того, інструмент здатний аналізувати та надавати пояснення до чужих кодових блоків. Вартість Copilot складає 10 доларів на місяць для приватних осіб та 19 доларів за користувача на місяць для організацій.

GitHub Copilot (фото: Amit Merchant)

Google Gemini

Gemini (колишній Bard) побудований на сучасній, заснованій на дослідженнях моделі великої мови (LLM), яка є організованою та оновленою версією PaLM2.

З моменту свого першого випуску в Gemini було кілька оновлень. Однак свого часу він отримав основне оновлення, в результаті якого тепер програма оснащена найфункціональнішою моделлю, розробленою Google.

Це оновлення навіть змусило деяких людей вважати Gemini найкращою альтернативою GPT-4, оскільки він навіть перевершив ChatGPT 3.5.

Під час тесту його пропозиції щодо аналізу коду та налагодження були просто блискучими. Тепер він може розуміти, пояснювати та генерувати складні коди з чіткими поясненнями. Gemini заснований на глибоких знаннях Google про надійні джерела інформації.

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OpenAI Playground

OpenAI Playground - це швидше демонстраційна версія ChatGPT, але з безліччю функцій, які можна легко налаштовувати. Його нейронна мережа більша, ніж у ChatGPT, що робить його більш просунутим інструментом для розробників.

OpenAI Playground дозволяє налаштовувати різні параметри, такі як тип моделі, штраф за частоту, кількість токенів, завантаження передустановок і т. д. Все це робить його ідеальним місцем для розробників, щоб протестувати технологію штучного інтелекту перед її інтеграцією до програми або веб-сайту.

OpenAI Playground також точно та ефективно відповідає на питання, пов'язані з програмуванням. Однак є одне основне обмеження: він не є повністю безкоштовним.

При доступі ви отримуєте безкоштовний пробний кредит у розмірі 18 доларів, який ви використаєте під час звернення до штучного інтелекту. Безкоштовний кредит спливає, коли ви його вичерпаєте або через 3 місяці. Після цього вам потрібно буде придбати додаткові кредити для доступу до майданчика.

OpenAI Playground (фото: Medium)

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot відрізняється своєю здатністю сканувати інтернет та надавати актуальні результати з посиланнями на джерела для додаткового читання.

Він також автоматично генерує додаткові підказки під час запитання. Крім того, він працює на базі GPT-4, генерує фрагменти коду та підтримує створення зображень на льоту, що дуже корисно для розробників.

Однак є обмеження: в одній сесії є лише 30 підказок. Тому ви часто можете виявити необхідність встановлення кількох сесій.

Microsoft Copilot доступний безкоштовно.

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