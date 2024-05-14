Стал умнее и может шутить. OpenAI представила новую версию ChatGPT

OpenAI представила мультимодальную генеративную модель GPT-4o на презентации Spring Update. Этот ИИ обучен работать с текстом, фото и видео. Общение с ним будет доступно абсолютно бесплатно и без регистрации.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интернет-издание о стартапах, инновациях и веб-сайтах TechCrunch .

Что нового появилось в GPT-4o

Технический директор OpenAI Мира Мурати сообщила на презентации в офисе OpenAI в Сан-Франциско, что GPT-4o обладает интеллектом уровня GPT-4, а также улучшенными способностями в работе с текстом, изображениями и аудио.

GPT-4o значительно улучшит работу ИИ-чат-бота ChatGPT, который уже поддерживает голосовой режим с использованием модели преобразования текста в речь. Новая модель усилит эту функцию, позволяя пользователям взаимодействовать с чат-ботом как с помощником, включая возможность задавать вопросы и прерывать ответы.

GPT-4o обеспечивает реагирование в реальном времени и может распознавать эмоции в голосе пользователя, генерируя ответ в различных эмоциональных стилях.

Кроме того, GPT-4o улучшит визуальные возможности ChatGPT, позволяя быстро отвечать на вопросы по предложенным фотографиям или экранам рабочего стола.

С сегодняшнего дня GPT-4o доступна как платным, так и бесплатным пользователям ChatGPT. Подписчики тарифных планов ChatGPT Plus и Team получат в 5 раз больше сообщений.

Бесплатные пользователи также получат доступ к новым функциям, таким как поиск информации в интернете, анализ данных, создание графиков, работа с изображениями и файлами, а также улучшенная память о предыдущих взаимодействиях. Бесплатные пользователи смогут воспользоваться GPT Store.

GPT-4o поддерживает больше языков с улучшенной производительностью на 50 языках. В API GPT-4o работает в два раза быстрее, чем GPT-4 (в частности, GPT-4 Turbo), и стоит вдвое дешевле при более высоких лимитах по скорости.

В настоящее время поддержка голосового общения в API GPT-4o не включена для всех клиентов, но будет запущена для небольшой группы доверенных партнеров в ближайшие недели из-за риска неправильного использования.