Став невпізнанним. У мережі обговорюють нові фото зірки "Друзів" Метта Леблана

Зірка серіалу "Друзі" Метт Леблан змусив хвилюватися своїх шанувальників. На нових фото, які з’явилися у мережі, актора не впізнати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Page Six .

Папараці спіймали 57-річного актора на вулиці, коли він був зайнятий своїми справами. Виконавець ролі Джоуї Тріббіані намагався сховатися, надягаючи кепку і темні окуляри, але тільки найвідданіші шанувальники змогли б не впізнати його і без цих аксесуарів.

Актор мав дещо недоглянутий вигляд і помітно погладшав. Коли він на мить зняв головний убір, стало очевидно, що Леблан значно порідшав.

Це змусило фанів припустити, що Метт може бути у депресії і намагається впоратися з поганим настроєм за допомогою нездорової їжі, пише видання.

"Він набрав вагу і постарів", "У Метта є гроші, щоб привести себе у форму. Немає причин виглядати таким чином", "Погано старіє", "Депресія в людській подобі. Сподіваюся, він уже звернувся за допомогою", - коментують користувачі соцмереж.

Matt LeBlanc looks nearly unrecognizable in first sighting since shortly after Matthew Perry’s death https://t.co/UCUtpf249H pic.twitter.com/uGoKQp9zLm — Page Six (@PageSix) September 7, 2024

До слова, шанувальники особливо стурбовані станом улюбленого актора після трагічної смерті Меттью Перрі. Хоча ситуація з ним була іншою.

Перрі довгий час боровся зі зловживанням забороненими речовинами. Він помер майже рік тому від передозування анестетиком.

Наразі поліція продовжує розслідування справи про злочинну змову, внаслідок якої Перрі отримав безконтрольний доступ до рецептурних препаратів.

Обвинувачення висунуто п'ятьом учасникам справи. Троє з них визнали свою провину і були звільнені під значну заставу до суду.