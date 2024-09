Став невпізнанним. У мережі обговорюють нові фото зірки "Друзів" Метта Леблана

Папараці спіймали 57-річного актора на вулиці, коли він був зайнятий своїми справами. Виконавець ролі Джоуї Тріббіані намагався сховатися, надягаючи кепку і темні окуляри, але тільки найвідданіші шанувальники змогли б не впізнати його і без цих аксесуарів.

Актор мав дещо недоглянутий вигляд і помітно погладшав. Коли він на мить зняв головний убір, стало очевидно, що Леблан значно порідшав.

Це змусило фанів припустити, що Метт може бути у депресії і намагається впоратися з поганим настроєм за допомогою нездорової їжі, пише видання.

"Він набрав вагу і постарів", "У Метта є гроші, щоб привести себе у форму. Немає причин виглядати таким чином", "Погано старіє", "Депресія в людській подобі. Сподіваюся, він уже звернувся за допомогою", - коментують користувачі соцмереж.

Matt LeBlanc looks nearly unrecognizable in first sighting since shortly after Matthew Perry’s death https://t.co/UCUtpf249H pic.twitter.com/uGoKQp9zLm