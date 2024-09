Стал неузнаваемым. В сети обсуждают новые фото звезды "Друзей" Мэтта Леблана

Папарацци поймали 57-летнего актера на улице, когда он был занят своими делами. Исполнитель роли Джоуи Триббиани пытался спрятаться, надевая кепку и темные очки, но только самые преданные поклонники смогли бы не узнать его и без этих аксессуаров.

Актер выглядел несколько неухоженным и заметно поправился. Когда он на мгновение снял головной убор, стало очевидно, что Леблан значительно поредел.

Это заставило фанов предположить, что Мэтт может быть в депрессии и пытается справиться с плохим настроением с помощью нездоровой пищи, пишет издание.

"Он набрал вес и постарел", "У Мэтта есть деньги, чтобы привести себя в форму. Нет причин выглядеть таким образом", "Плохо стареет", "Депрессия в человеческом обличье. Надеюсь, он уже обратился за помощью", - комментируют пользователи соцсетей.

Matt LeBlanc looks nearly unrecognizable in first sighting since shortly after Matthew Perry's death pic.twitter.com/uGoKQp9zLm — Page Six