"Статус групп" поддержал фестиваль детского творчества " 6-16 FEST"

Участники демонстрировали таланты в таких жанрах как: вокал, хореография, инструментальное, театральное, цирковое, театр моды, прикладное и изобразительное искусство.

"Мы как социально ответственный столичный девелопер "Статус групп" подарили членам жюри эко-блокноты и ручки, а детей наградили медалями, кубками, статуэтками за первые места в категории гран-при. Среди участников конкурса было много детей, которые также являются победителями городских, всеукраинских и международных конкурсов. Многих участников знают далеко за пределами Украины", - говорится в сообщении компании.

Главный приз получила одна из самых молодых участниц - Богданова Анастасия - ученица художественного отделения Детской школы искусств № 9 Дарницкого района г. Киева. Компания "Статус групп" и председатель Ассоциации детско-юношеского спорта - Андрей Стрихарский - наградили ее графическим планшетом.

Ее художественная работа "Спрашивала кукушку" в технике исполнения батик получила многочисленные гран-при на всеукраинских и международных конкурсах не только в пределах Украины, но и в Польше, Китае, Черногории, Германии.

Также Анастасия стала победительницей III тура Всеукраинского конкурса ученического творчества под лозунгом "Объединимся же, братья мои", посвященной жизни и творчеству Т. Г. Шевченко и награждена грамотой от министра культуры. Ее работа была отобрана для экспозиции. Сейчас эта работа выставлена в музее Кавалеридзе, где будет находиться до 20 мая