"Статус груп" підтримав фестиваль дитячої творчості "6-16 FEST"

Учасники демонстрували таланти у таких жанрах як: вокал, хореографія, інструментальне, театральне, циркове, театр моди, прикладне та образотворче мистецтво.

"Ми як соціально відповідальний столичний девелопер "Статус груп" подарували членам журі еко-блокноти та ручки, а дітей нагородили медалями, кубками, статуетками за перші місця та в категорії гран-прі. Серед учасників конкурсу було багато дітей, які також є переможцями міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Багатьох учасників знають далеко за межами України", - йдеться в повідомленні компанії.

Головніший приз отримала одна з наймолодших учасниць - Богданова Анастасія - учениця художнього відділення Дитячої школи мистецтв № 9 Дарницького району м. Києва. Компанія "Статус груп" та голова Асоціації дитячо-юнацького спорту - Андрій Стріхарський - нагородили її графічним планшетом.

ЇЇ художня робота "Питала зозуленьку" у техніці виконання батик отримала численні гран-прі на всеукраїнських та міжнародних конкурсах не тільки у межах України, а й у Польщі, Китаї, Чорногорії, Німеччині.

Також Анастасія стала переможницею ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом "Об’єднаймося ж, брати мої", присвяченої життю та творчості Т.Г.Шевченка та нагороджена грамотою від міністра культури. Її роботу було відібрано для експозиції. Зараз ця робота виставлена у музеї Кавалерідзе, де буде знаходитися до 20 травня