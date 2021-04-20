Status Group заявила о строительстве начальной школы на Осокорках

В сообщении отмечается, что отсутствие учебного заведения в этом районе давно беспокоило местных жителей, которые были вынуждены по этой причине отправлять детей учиться в другие школы. На дорогу до ближайшей из них нужно тратить больше часа.

"Пока, сидя на карантине, многие оживленно обсуждают вопросы школьного образования, застройщик перешел от слов к делу и начал строительство общеобразовательной частной школы первой ступени для учащихся 1-4 классов", - говорится в сообщении.

В компании также отмечают, что школа готова принять до 225 детей, будет отвечать всем требованиям современных стандартов, чтобы детишки шли в школу, как на праздник, чувствовали себя свободно, уверенно и получали качественное образование в комфортных условиях.

Стоит отметить, что недавно компания презентовала проект будущей школы, в нем 14 комнат. В одном из помещений - современный спортзал общей площадью 200 кв.м, в нем же будут отдельная тренерская, локация для спортивного снаряжения и детская раздевалка. Свои творческие таланты дети смогут развивать в современном актовом зале, рассчитанном на 99 зрителей.

В школе также планируется просторная столовая на 66 мест с кухней полного цикла, отдельные кабинеты для директора, методиста и учителей.

"Будучи социально ответственной компанией, Status Group не первый раз приходит на помощь киевлянам. Недавно девелопер провел на Осокорках для всех жителей и гостей района бесплатный интернет. Все, что нужно сделать, - ввести пароль Status Group и пользоваться в неограниченных количествах. В планах - благоустройство территории Осокорков и речки Подборная. Все - в свободном доступе для горожан", - отмечают в пресс-службе