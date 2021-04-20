Status Group заявила про будівництво початкової школи на Осокорках

У повідомленні наголошується, що відсутність навчального закладу в цьому районі давно турбувало місцевих жителів, які були змушені з цієї причини відправляти дітей вчитися в інші школи. На дорогу до найближчої з них потрібно витрачати понад годину.

"Поки, сидячи на карантині, багато жваво обговорюють питання шкільної освіти, забудовник перейшов від слів до справи й почав будівництво загальноосвітньої приватної школи першого ступеня для учнів 1-4 класів", - йдеться в повідомленні.

У компанії також відзначають, що школа готова прийняти до 225 дітей, відповідатиме усім вимогам сучасних стандартів, щоб діти йшли до школи, як на свято, почували себе вільно, впевнено й отримували якісну освіту в комфортних умовах.

Варто відзначити, що нещодавно компанія презентувала проект майбутньої школи, в ньому 14 кімнат. В одному з приміщень - сучасний спортзал загальною площею 200 кв. м, у ньому ж будуть окрема тренерська, локація для спортивного спорядження і дитяча роздягальня. Свої творчі таланти діти зможуть розвивати в сучасному актовому залі, розрахованому на 99 глядачів.

У школі також планується простора їдальня на 66 місць з кухнею повного циклу, окремі кабінети для директора, методиста і вчителів.

"Будучи соціально відповідальною компанією, Status Group не перший раз приходить на допомогу киянам. Нещодавно девелопер провів на Осокорках для всіх мешканців та гостей району безкоштовний інтернет. Все, що потрібно зробити - ввести пароль Status Group і користуватися в необмежених кількостях. У планах - благоустрій території Осокорків і річки Підборна. Все - у вільному доступі для городян", - зазначають у прес-службі