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"Статус Груп" запустил для жителей Осокорков бесплатный WiFi

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 10:31
"Статус Груп" запустил для жителей Осокорков бесплатный WiFi "Статус Груп" запустил для жителей Осокорков бесплатный WiFi (фото: пресс-служба)
Автор: Styler

Свободный интернет теперь доступен для жителей района Осокорки в Киеве. Столичный девелопер Status Group установил здесь wi-fi по ул. Малоземельная, рядом с ЖК "Ривьера".

Об этом сообщила пресс-службы компании.

"Недавно в открытом сквере на ул. Малоземельная, недалеко от жилого комплекса "Ривьера", появился бесплатный интернет, которым могут свободно пользоваться все жители и гости района. Такие привилегии есть далеко не в каждом, даже в самом пафосном уголке столицы. Подарок городу сделал столичный девелопер Status Group. Теперь, чтобы зайти в Интернет, не нужно подключаться к мобильным операторам и тратить средства: все, что нужно сделать, - просто зайти в wi-fi под ником Status Group и бесплатно пользоваться всемирной паутиной в неограниченных количествах в любое время суток", - отметили в компании.

&quot;Статус Груп&quot; запустил для жителей Осокорков бесплатный WiFi

В пресс-службе также объяснили, что хотят, чтобы людям было комфортно работать на свежем воздухе, общаться с друзьями, близкими, быть на связи и не зависеть от частных операторов и их тарифных планов. Кроме того, застройщик высадил сквер с розами, кленами и катальпами.

Напомним, ранее компания взялась за благоустройство набережной озера Подборная и планирует в ближайшее время преобразить территорию: построить фонтаны, скамейки, обустроить цветочные композиции, зоны для отдыха, спорта.

Как известно, Status Group - девелоперская компания с 15-летней историей. В прошлом году бренд попал в топ-10 лучших застройщиков Киева.

В их кейсе объекты: ЖК бизнес-класса на Подоле Podil Plaza & Residence, комфорт-класса - "Ривьера", "Ривьера-2" и "Ривьера-3", премиум-класса - Status Grad, комплексы клубного типа Sky River и Sky River-2, а также ЖК "Золотой Лев", БЦ Platinum и новый 11-этажный БЦ Crystal.

Ранее строительная компания Status Group анонсировала открытие новой бизнес-площадки, 11-этажного бизнес-центра Crystal возле ЖК "Ривьера" у метро Славутич в Киеве.

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