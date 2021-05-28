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Status Group возвела в Киеве новый стадион, который соответствует стандартам УЕФА

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Київ, Пятница 28 мая 2021 20:12
Status Group возвела в Киеве новый стадион, который соответствует стандартам УЕФА Фото: во время открытия стадиона (facebook.com)
Автор: Styler

Столичный девелопер с 15-летней историей, компания Status Group возвела за средства компании в Киеве на проспекте Бажана, недалеко от метро "Бориспольская" и жилого комплекса Olympic Park, новый футбольный стадион, отвечающий международным нормам УЕФА.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Все технические условия соблюдены, поле стандартного размера девяносто на шестьдесят: 5,5 квадратных метров которого отведено под игровое поле и 1700 квадратных метров под беговые дорожки", - рассказал Артур Оганесян, строитель стадиона.

Благодаря уникальному немецкому покрытию на стадионе можно проводить не только футбольные матчи, но и официальные соревнования по волейболу, баскетболу, большому теннису и многим другим видам спорта.

Торжественно перерезали ленту: президент Национального университета "Одесская юридическая академия", академик, д.ю.н., профессор - Сергей Кивалов; народный депутат, председатель депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины - Давид Арахамия; министр образования и науки Украины, д.э.н., профессор - Сергей Шкарлет; народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства комитета Верховной рады, председатель наблюдательного совета девелоперской компании Status Group - Андрей Стрихарский; директор Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета "Одесская юридическая академия", доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины - Василий Фелик.

УРА!!! СТАДИОН ОТКРЫТ! Столичный девелопер с 15-летней историей, компания Status Group выполнила обещания перед...

Posted by Статус Групп-Status Group on Friday, May 28, 2021

За активное участие в популяризации спорта и воспитании студенческой молодежи почетные гости были удостоены "Ордена за заслуги" и почетными грамотами Национального университета "Одесская юридическая академия".

Этот спортивно-оздоровительный комплекс студенты и жители Дарницкого района ждали давно и с нетерпением смотрели этапы его строительства. Стадион построен за счет инвестиций, при содействии руководства учебного заведения и за счет социально-ответственного застройщика "Статус групп".

Стадион станет центром развития и всяческой популяризации спорта не только для студентов, но и всего Дарницкого района. Он содержит большое профессиональное футбольное поле, а уже к концу года планируется полное завершение строительства: строительство великолепных зрительских трибун.

Подарком для всех присутствующих стало музыкальное поздравление от студентов КИИВП НУ ОЮА и образцового художественного коллектива барабанщиц.

Первый гол по случаю открытия комплекса символично забил в ворота министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году на Осокорках появится новая школа. Столичный девелопер Status Group возводит учебное заведение І ступени для 1-4 классов рядом с жилым комплексом "Ривьера".

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