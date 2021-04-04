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Status Group присоединилась к высадке деревьев возле метро Славутич

Автор: Styler

В субботу, 3 апреля, в день рождения Дарницкого района в Киеве активисты и меценаты высаживали деревья возле метро Славутич. В частности, компания застройщик Status Group высадили 10 кленов и 10 лип, а также покрасили перила возле метро.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Современные границы Дарницкого района были утверждены в 2002 году.

В этом году району - 86 лет.

"В этот день мы чувствуем себя именинниками - частицей единой, большой дружной семьи. Поздравляем каждого из вас и желаем здоровья и процветания всем нам", - сообщили в компании.

Напомним, девелоперская компания "полного цикла" Status Group входит в десятку лучших застройщиков Киева.

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Новости Украины Киевнедвижимостьдеревья
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