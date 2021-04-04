Status Group долучилась до висадки дерев біля метро Славутич

У суботу, 3 квітня, в день народження Дарницького району у Києві активісти та меценати висаджували дерев біля метро Славутич. Зокрема, компанія забудовник Status Group висадили 10 кленів та 10 лип, а також пофарбували поручні біля метро.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Сучасні межі Дарницького району затверджено у 2002 році.
В цьому році району - 86 років.
"У цей день ми відчуваємо себе іменинниками - частинкою єдиної, великої дружньої родини. Тож вітаємо кожного з вас та бажаємо здоров’я та процвітання всім нам", - повідомили в компанії.
Нагадаємо, девелоперська компанія "повного циклу" Status Group входить в десятку кращих забудовників Києва.