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Status Group долучилась до висадки дерев біля метро Славутич

Автор: Styler

У суботу, 3 квітня, в день народження Дарницького району у Києві активісти та меценати висаджували дерев біля метро Славутич. Зокрема, компанія забудовник Status Group висадили 10 кленів та 10 лип, а також пофарбували поручні біля метро.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Сучасні межі Дарницького району затверджено у 2002 році.

В цьому році району - 86 років.

"У цей день ми відчуваємо себе іменинниками - частинкою єдиної, великої дружньої родини. Тож вітаємо кожного з вас та бажаємо здоров’я та процвітання всім нам", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, девелоперська компанія "повного циклу" Status Group входить в десятку кращих забудовників Києва.

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