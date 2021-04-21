Status Group построил в Киеве пешеходную дорогу к Днепру и дорогу для малогабаритных лодок
Столичная девелоперская компания "Статус групп" (Status Group) облагородила дорогу к спуску Днепра и построила пешеходную зону в районе Осокорков по ул. Приозерная.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как уточнили в компании, в инфраструктуре нуждаются все: местные рыбаки, которые приходят на берег Днепра за уловом, те, кто переходит по пешеходной зоне на другой конец берега и просто отдыхающие, которые любят проводить свободное время в этих живописных местах.
Компания вложила в этот проект собственные инвестиции и за несколько месяцев решила вопрос, хотя на повестке он стоял много лет.
Дорожки находятся рядом с жилым комплексом Sky River-2, который сейчас в статусе возведения.
В планах компании в ближайшее время еще ряд важных задач: построить в этих местах зону для отдыха, детские аттракционы, причал для катеров и бассейны.
Напомним, недавно девелопер "Статус групп" провел на Осокорках бесплатный интернет для всех жителей района, облагородил территорию, установил открытую детскую площадку на ул. Малоземельная, реанимировал амбулаторию.
К слову, амбулатория семь лет стояла в замороженном состоянии из-за отсутствия канализации.