ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Status Group побудував у Києві пішохідну дорогу до Дніпра і дорогу для малогабаритних човнів

Новость на русском → Києва, Середа 21 квітня 2021 12:05
Status Group побудував у Києві пішохідну дорогу до Дніпра і дорогу для малогабаритних човнів Фото: Київський девелопер облагородив дорогу до спуску Дніпра (фото: прес-служба)
Автор: Styler

Столична девелоперська компанія "Статус Груп" (Status Group) облагородила дорогу до спуску Дніпра і побудувала пішохідну зону в районі Осокорків по вул. Приозерна.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як уточнили в компанії, інфраструктуру потребували всі: місцеві рибалки, які приходять на берег Дніпра за уловом, ті, хто переходить по пішохідній зоні на інший кінець берега і просто відпочиваючі, які люблять проводити вільний час в цих мальовничих місцях.

Компанія вклала в цей проект власні інвестиції і за кілька місяців вирішила питання, хоча на порядку денному він стояв багато років.

Доріжки знаходяться поруч з житловим комплексом Sky River-2, який зараз в статусі зведення.

У планах компанії найближчим часом ще ряд важливих завдань: побудувати в цих місцях зону для відпочинку, дитячі атракціони, причал для катерів і басейни.

Нагадаємо, нещодавно девелопер" Статус Груп " провів на Осокорках безкоштовний Інтернет для всіх жителів району, облагородив територію, встановив відкритий дитячий майданчик на вул. Малоземельна, реанімував амбулаторію.

До слова, амбулаторія сім років стояла в замороженому стані через відсутність каналізації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Київ Дніпро Status Group
LITE
Свято 21 квітня: найважливіші заборони і прикмети цього дня, хто іменинник
Свято 21 квітня: найважливіші заборони і прикмети цього дня, хто іменинник