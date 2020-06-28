Как не стать жертвой мошенников: эксперты поделились рекомендациями

Чаще всего злоумышленники для незаконного заработка используют телефонное мошенничество. Схемы бывают различные и, чтобы не попасть на крючок аферистов, важно придерживаться определенных правил.

Одна из афер состоит в том, что неизвестное лицо по телефону сообщает заведомо ложную информацию о том, что близкий человек совершил ДТП либо преступление. Избежать ненужных проблем предлагается путем перевода определенной суммы денег.

Некоторым гражданам сообщают о выигрыше автомобиля либо дорогой бытовой техники. Но для получения приза тоже нужно перечислить некую сумму.

Не менее распространеной является схема, когда абоненты сотовой связи получают SMS-уведомления от "службы безопасности" о том, что их банковская карта заблокирована. Далее жертве сообщают ложную информацию о технической проблеме и предлагают провести ряд операций для разблокировки карты. В итоге, деньги со счета перечисляются на номер мошенников.

Также есть афера, которая расчитана по большей части на пенсионеров. По телефону злоумышленники выясняют, приобретали ли пенсионеры медицинские товары посредством сетевого маркетинга или же по каталогам. Получив положительный ответ, сообщают о том, что в отношении распространителей товара проводится расследование, а гражданину за некачественный товар положена компенсация. Для получения суммы достаточно оплатить госпошлину в размере 20% от общей суммы.

Эксперты убеждают, лучший способ обезопасить себя - игнорировать подозрительные звонки или сообщения. Не передавайте личную информацию незнакомым людям. Анализируйте информацию. Если все же вы попались на удочку мошенников, немедленно сообщите в полицию или обратитесь с заявлением о совершенном мошенничестве.

В нем подробно опишите все обстоятельства: когда, и с какого номера телефона пришло сообщение (сделан звонок), кто звонил, каким именем, фамилией, должностью представился, подробности разговора или сообщения и прочее.

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