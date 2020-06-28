Як не стати жертвою шахраїв: експерти поділилися рекомендаціями

Найчастіше зловмисники для незаконного заробітку використовують телефонне шахрайство. Схеми бувають різні і, щоб не потрапити на гачок аферистів, важливо дотримуватися певних правил.

Одна з афер полягає в тому, що невідома особа по телефону повідомляє завідомо неправдиву інформацію про те, що близька людина скоїла ДТП або злочин. Уникнути непотрібних проблем пропонується шляхом переведення певної суми грошей.

Деяким громадянам повідомляють про виграш автомобіля або дорогої побутової техніки. Але для отримання призу теж пропонується перерахувати певну суму.

Не менш розповсюдженою є схема, коли абоненти отримують SMS-повідомлення від "служби безпеки" про те, що банківська картка заблокована. Далі жертві повідомляють неправдиву інформацію про технічну проблему і пропонують провести ряд операцій для розблокування картки. В результаті, гроші з рахунку перераховуються на номер шахраїв.

Також є афера, яка розрахована здебільшого на пенсіонерів. По телефону зловмисники з'ясовують, чи купляли пенсіонери медичні товари за допомогою мережевого маркетингу або ж за каталогами. Отримавши позитивну відповідь, повідомляють про те, що стосовно розповсюджувачів товару проводиться розслідування, а громадянину за неякісний товар покладена компенсація. Для отримання суми достатньо сплатити держмито у розмірі 20% від загальної суми.

Експерти переконують, кращий спосіб убезпечити себе - ігнорувати підозрілі дзвінки або повідомлення. Не передавайте особисту інформацію незнайомим людям. Аналізуйте інформацію. Якщо все ж ви попалися на вудку шахраїв, негайно повідомте в поліцію або зверніться з заявою про вчинене шахрайство.

У заяві докладно опишіть всі обставини: коли, і з якого номера телефону надійшло повідомлення (зроблений дзвінок), хто дзвонив, яким ім'ям, прізвищем, посадою представився, подробиці розмови або повідомлення та інше.

Раніше ми писали, що шахраї придумали новий спосіб обманювати українців.