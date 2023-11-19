Стару ялинкову іграшку оцінили в 45 тисяч: перевірте, чи є такий скарб у вас (фото)

Старі іграшки на ялинку, які вже давно вийшли з моди та часто припадають пилом на горищах та бабусиних коморах з мотлохом, можуть виявитися неймовірно цінними. За деякі екземпляри колекціонери готові віддавати понад 45 тисяч гривень.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Violity, нещодавно "з молотка" пішла стара та навіть зламана іграшка, яка принесла своєму власнику чималі кошти.
Мало хто звернув би увагу на таку іграшку. Фігурка у вигляді школярки, яка "стоїть" на прищіпці, виглядає досить старою і це не просто так. Її виготовили дуже давно, а з роками фарба на скляній іграшці навіть почала лущитися.
Мало того, знизу іграшка і зовсім зламана. У неї буквально відколовся шматочок скла. При цьому власник не став її реставрувати, адже тоді б лот втратив усю цінність. Він навіть не прибрав павутину та залишки вати, які "поглинули" низ фігурки.
"Ця надзвичайно рідкісна ялинкова іграшка «Школярка», виготовлена в артілі «Культіграшка» в Ленінграді", - розповіли у Violity про незвичайний лот.
Продавець з Чернігова, ймовірно, не розраховував на те, що іграшка принесе йому стільки грошей. Колекціонери зробили майже 150 ставок, а переміг користувач, який вирішив заплатити за лот 45 тисяч 546 гривень.
Як виявилося, колекціонери можуть купити навіть такі "вбиті" лоти. Тому перевірте, чи у вас вдома такі старі іграшки. Можливо, на вас чекає справжній скарб, який вже припав пилом.
Скільки коштує стара ялинкова іграшка (скріншот)
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що звичайна лялька з минулого коштує тисячі гривень.
Окрім цього стало відомо що ретро-іграшку продають за 30 тисяч гривень.