Стартував Ukrainian Fashion Week. Дивіться яскраві фото нових колекцій від українських брендів
У Києві "прогримів" перший день українського тижня моди. З 14 по 17 лютого 40 українських брендів представляють свої нові колекції в різних форматах. Особливістю цьогорічного Ukrainian Fashion Week стала нова локація та початок програми "Одяг з функцією".
РБК-Україна (проєкт Styler) побувало на першому дні заходу й публікує світлини з показів українських дизайнерів.
APSARA
Це український концептуальний бренд. Як зазначає засновниця Юлія Псарьова, її одяг створений для цілеспрямованих людей зі своїм баченням світу.
APSARA (фото: пресслужба)
Провідною темою колекції є трансформація як цикл розвитку, адаптація, вдосконалення та зміна форми. У колекції використали багато ресайкл-об'єктів ‒ трансформації однієї сутності на іншу.
CHUPRINA
Для дизайнерки бренду Дар'ї Чупріної цьогорічний Fashion Week став особливим, адже CHUPRINA святкує 15 років у модній індустрії. Колекція FW 25/26 розповідає про шлях розвитку бренду.
CHUPRINA (фото: пресслужба)
Головний колір колекції ‒ світло-молочний як знак того, що добро перемагає завжди, і після чорної смуги в житті завжди настає біла. Представлені моделі поєднують різні матеріали та тканини, оверсайз і силуети, мереживо та в'язані елементи.
DEMI'KATE
Бренд автентичного одягу та вишиванок представив нову колекцію "Код жіночності". У ній використали три ключових кольори: червоний (пристрасть і рішучість), білий (свобода та чистота) і вишневий (таємниця та глибина).
Провідний символ ‒ квітка маку. Її можна простежити на кожній одиниці колекції.
Колекція вишитого одягу "Код жіночності" (фото: пресслужба)
DOBROVA
Для бренду "DOBROVA" цьогорічний Ukrainian Fashion Week став дебютним із колекцією "Roots of Freedom". Основний меседж колекції полягає в тому, що внутрішня сила не підкорюється масовим трендам, а формує власну нову естетику.
DOBROVA (фото: пресслужба)
Кольори, відібрані для колекції, несуть певне сакральне значення: чорний ‒ земля, надійна опора, джерело сили; небесна блакить ‒ легкість мрії; золото ‒ мирне небо й чесноти українського народу. А образ сокола ‒ це символ свободи, який показує духовну силу України.
GOLETS
Унікальність колекції Олени Голець дещо прихована, адже кожна річ всередині має прихований візерунок, якого немає ззовні. Сам крій одягу ‒ це переосмислення традиційного японського костюма. Доказом цього є пальто-кімоно із широкими рукавами.
GOLETS (фото: пресслужба)
Для оздоблення одягу використовується бахрома, а шкіряне взуття прикрасили шипи. Тканини також є якісними та довголітніми: шовк, єгипетська бавовна, вовна, кашемір.
GURANDA
У новій колекції AW'25/26 від бренду GURANDA поєднуються "нульові" мотиви та стиль new retro. В одязі вдало поєднаний шифон, оксамит, шовк з вишивкою намистинами та грубими фактурами деніму й хутра.
GURANDA (фото: пресслужба)
Колірна гама ‒ лавандовий, чорний, шоколадний, темно-синій і золото.
Nadya Dzyak
Як основу своєї колекції дизайнерка взяла лише один геометричний елемент ‒ коло, адже, за її словами, це безперервний рух, циклічність життя. Основними в колекції є сукні та спідниці з перехресними воланами у формі кіл, які тримають форму за допомогою особливої технології.
Nadya Dzyak (фото: пресслужба)
Нова колекція здебільшого виконана у чорному кольорі, але містить також гарячі спалахи червоного і кармінового, кобальтові й лляні відтінки. Доповнення є одягу нюдового відтінку, а класичні прозорі сукні та блузи виконані в оновленому відтінку шоколаду.
SANTA
Нова колекція має назву "Сила Привабливості". Лінійка переносить в сьогодення жіночі з нуарних стрічок 1950-х років. Це поєднання виражається в дуеті прозорого мережива та щільної шкіри. Саме такі текстури стали популярними з другої половини XX століття.
Вибрані для колекції відтінки доволі стримані: насичений чорний, глибокий бургунді, теплий мокко й прохолодні графітові відтінки. Їх "розбавляють" хутряні сумки, боа, шалі та шуби.
PLNGNS (Palingenesy)
Український стрітвер-бренд вклав у свою нову колекцію мистецтво та цінність апсайклінгу. У цьому дизайнери бренду вбачають свою місію та слід у модній індустрії ‒ перетворювати старе на нове. Наприклад, одним із перероблених матеріалів стали використані кросівки.
Одяг із перероблених використаних кросівок (фото: пресслужба)
Усі принти на одязі є ручною роботою, тому кожен виріб є унікальним. Наприклад, шкіряна куртка прикрашена вишитими українськими пейзажами, які створила художниця Леся Тертишна. До речі, цю колекцію вже представили на Berlin Fashion Week.
MAKI
Цьогоріч на Ukrainian Fashion Week пройшла презентація "Одяг з функцією: рівність у розмаїтті". Її організувала команда дизайнера, фахівці з реабілітації та ветерани, щоби показати нові можливості в одязі для людей з інвалідністю.
Презентація функціонального одягу (фото: пресслужба)
Для створення речей дизайнери співпрацювали з ветеранами з різними типами ампутацій і втратою зору. Кожен учасник фокус-групи робив своє замовлення на одяг, що відповідає його потребам і стилю. Після створення моделей їх тестували на інших групах для оптимізації функціональності.
FROLOV
Відомий український дизайнер Іван Фролов влаштував справжнє денне рок-шоу на тижні моди. Та й назва його колекції відповідає концепції показу ‒ "Брудна як ангел". У його шоу взяли участь співачки Ірена Карпа, Юлія Лорд та Крихітка.
Сам митець називає свою колекцію "антропологічним та естетичним дослідженням українського панк-року 90-х і 2000-х". Своєрідним нововведенням було також те, що показ транслювали онлайн, адже минулого року гостям забороняли робити навіть світлини.
Про UFW 2025/2026
Захід об'єднав на одному майданчику багато нових сенсів, які стають нашою реальністю, як-от інклюзивність. Благодійна частка проявлялася також у тому, що запрошення на деякі покази можна було придбати за донат, який стартував з певної суми.
Крім того, запустили нову експериментальну локацію NewGen Lab для молодих талантів, які ще готуються до показів на головному подіумі Тижня. Водночас це й навчальна платформа, де провідні експерти індустрії ділилися й продовжать ділитися досвідом з молодим поколінням.
До речі, раніше ми розповідали про українські бренди, які шиють адаптивний одяг для військових.
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Під час написання матеріалу використовувалися джерела: сайт і соціальні мережі Ukrainian Fashion Week, пресслужба, соціальні мережі брендів.