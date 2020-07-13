Стартовал сезон кукурузы: как ее правильно выбрать и варить

Какие сорта кукурузы лучше всего подходят для варки
В Украине лето в самом разгаре, а значит стартовал сезон кукурузы. Ни для кого не секрет, что полакомится ею любят и взрослые, и дети. А вот как варить "царицу полей" знают не все. Как правильно выбрать и сварить кукурузу читайте в материале Styler.
Начнем с того, что кукуруза делится на разные сорта: есть кормовая, есть кукуруза для поп-корна, а есть сладкие сорта, которые как раз нам нужны.
Как выбрать кукурузу
Для того, чтобы выбрать сочную кукурузу, попробуйте одно зернышко. Если оно сладкое и сочное, можете смело брать много початков, если оно твердое и сухое, не стоит надеяться, что при варке оно изменит свой вкус.
Как приготовить кукурузу
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