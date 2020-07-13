Стартував сезон кукурудзи: як правильно вибрати і варити

Які сорти кукурудзи краще всього підходять для варіння
В Україні літо в самому розпалі, а значить стартував сезон кукурудзи. Ні для кого не секрет, що поласувати нею люблять і дорослі, і діти. А ось як варити "царицю полів" знають не всі. Як правильно вибрати і зварити кукурудзу читайте в матеріалі Styler.
Почнемо з того, що кукурудза поділяється на різні сорти: є кормова, є кукурудза для поп-корну, а є солодкі сорти, які нам потрібні.
Як вибрати кукурудзу
Для того, щоб вибрати соковиту кукурудзу, спробуйте зернину. Якщо вона солодка і соковита, можете сміливо брати багато качанів, якщо вона тверда і суха, не варто сподіватися, що при варінні вона змінить свій смак.
Як приготувати кукурудзу
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