Стартував сезон кукурудзи: як правильно вибрати і варити

В Україні літо в самому розпалі, а значить стартував сезон кукурудзи. Ні для кого не секрет, що поласувати нею люблять і дорослі, і діти. А ось як варити "царицю полів" знають не всі. Як правильно вибрати і зварити кукурудзу читайте в матеріалі Styler.

Почнемо з того, що кукурудза поділяється на різні сорти: є кормова, є кукурудза для поп-корну, а є солодкі сорти, які нам потрібні.

Як вибрати кукурудзу

Для того, щоб вибрати соковиту кукурудзу, спробуйте зернину. Якщо вона солодка і соковита, можете сміливо брати багато качанів, якщо вона тверда і суха, не варто сподіватися, що при варінні вона змінить свій смак.

Як приготувати кукурудзу

Очистіть кожен качан солодкої кукурудзи від листя і складіть всі качани в каструлю. Залийте водою і залиште на 2 години постояти.

Налийте в каструлю чисту воду і доведіть до кипіння. Після цього киньте туди качани.

Молоденька кукурудза буде готова приблизно через 20-30 хвилин, а зріла — через 30-40 хвилин. Для того, щоб перевірити готовність, спробуйте на смак кілька зерен. Посоліть перед тим, як вимкнути. Не варто солити заздалегідь, тоді зерна будуть тверді.

Коли кукурудза зварилася, злити з неї воду і замотайте каструлю в рушник. Дайте їй настоятися ще 30 хвилин. Тут діє принцип, як у запарюванні вівсянки. Після цього "цариця полів" буде ще смачніша.

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