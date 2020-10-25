Старше египетских пирамид: археологи под водами Черного моря нашли загадочное поселение

Под водами Черного моря нашли древнее поселение (коллаж: РБК-Украина)

Ученым удалось найти древнее поселение под водами Черного моря

В Болгарии возле города Созополь археологи обнаружили под водами Черного моря древнее поселение. Ученые говорят, что оно было основано еще до появления египетских пирамид, а именно 7 тысяч лет назад.

Древнее поселение нашли в устье реки Ропотамо, которая впадает в Черное море. Ученые обнаружили следы древней человеческой цивилизации, которое существовало в 5 веке до нашей эры. Об этом говорится в сюжете "Радио Свобода".

На дне видны остатки древних строений. Предметы, которые археологам удалось найти, говорят о том, что здесь был порт, связанный с греческой колонией Апполония понтийская. При этом он функционировал долгое время. Сейчас там находится город Созополь.

Под водами Черного моря нашли древнее поселение (видео: YouTube)

Вторая история связана с деревней раннего Бронзового века. Она располагалась на берегу моря, которое в то время было на 5 метров ниже, чем сейчас. Из-за морских приливов дома в деревне сооружались на деревянных сваях. Интересно, что эти сваи сохранились до нашего времени.

По словам сотрудника Центра подводной археологии Созополя Калина Димитрова, новое открытие поможет лучше понять историю Созополя. Ведь люди в этом регионе могли появиться на 1000 лет раньше, чем считалось до этого.

В то время весь этот район был побережьем. Археологам и ученым предстоит еще проделать очень много работы по изучению новой находки.

Напомним, археологи нашли в Чернобыле уникальные артефакты возрастом 8 тысяч лет.

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