В Луцке археологи обнаружили таинственные подземелья возле замка Любарта: видео с раскопок

Подземелья в Луцке (коллаж: РБК-Украина)

В Луцке раскопали неизвестные подземелья

В Луцке археологи случайно обнаружили неизвестные подземелья. Открытие сделали после реставрации пола в бывшем здании иезуитского коллегиума. Люди увидели небольшое отверстие под башней Чарторыйских.

Позже стало ясно, что там есть два прохода, но они были завалены землей и мусором. Подземные ходы соединяют здание коллегиума и башню. При этом один ход заложен кирпичами, и он ведет к замку Любарта, который находится на расстоянии 300 метров. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Археологам удалось раскопать и расчистить семь помещений. Интересно, но ни в одном историческом документе не упоминается об этих подземных ходах. Все комнаты находятся рядом друг с другом.

В Луцке археологи нашли подземелья рядом с замком Любарта (видео: YouTube)

Общая площадь помещений составляет около 100 м. кв. В этих комнатах археологи нашли старинные подковы. При этом ученые уверены, что это не все, и еще дальше есть около 150 м. кв. неизвестных подземелий, но их еще нужно раскопать. Там может находиться до 15 комнат.

В государственной администрации уже строят планы на обнаруженные подземелья. Их планируют приспособить под музей с интерактивными экспозициями. В данный момент пройтись подземельями можно через интернет.

Напомним, археологи раскопали могилу легендарного древнегреческого астронома и поэта.

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