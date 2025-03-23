Старовинні українські прізвища-обереги, які захищають від нечисті: чи у списку є ваше?

Здавна українці вірили, що імена та прізвища можуть мати магічну силу й слугувати оберегами від нечисті. Особливе значення надавали тим, що походили від тварин, природних явищ або містили певні символічні звуки, здатні відлякувати злих духів.

Прізвища, що захищають від нечистої сили:

Одним із найпоширеніших прізвищ-оберегів є Вовк. Ця тварина здавна уособлювала силу, незалежність і витривалість, а також вважалася могутнім захисником від зла. Люди, які носили це прізвище, вірили, що мають зв’язок із духами-покровителями вовків і можуть черпати від них силу.

Сьогодні в Україні налічується 23 412 носіїв прізвища Вовк, яке займає 71 місце за поширеністю. Найбільше їх у Києві (1325 осіб), Львові (1018), Харкові (475) та Дніпрі (455). Найпоширеніші імена серед носіїв - Олександр і Тетяна.

Ще одним потужним оберегом вважалося прізвище Ведмідь. У народних віруваннях ця тварина символізувала могутність, мудрість і зв’язок із природою, а також слугувала амулетом для всієї родини.

Сьогодні в Україні живе 1701 особа з таким родовим ім’ям, яке займає 2744 місце за поширеністю. Найбільше людей із цим прізвищем у Києві (147), Дніпрі (90), Ромнах (62) і Конотопі (59). Найчастіше ім’я Ведмідь носять Олена й Микола.

Рідкісним, але не менш значущим у магічному плані є прізвище Зубр. У давнину його носії вірили, що воно наділяє їх силою та витривалістю цього могутнього звіра.

Сьогодні таке прізвище зустрічається нечасто, але його похідні - Зубрейчук, Зубрович, Зубрик, Зубренко - все ще можна знайти в різних регіонах України.

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