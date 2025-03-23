Старинные украинские фамилии-обереги, которые защищают от нечисти: есть ли в списке ваше?

Издавна украинцы верили, что имена и фамилии могут иметь магическую силу и служить оберегами от нечисти. Особое значение придавали тем, что происходили от животных, природных явлений или содержали определенные символические звуки, способные отпугивать злых духов.

Фамилии, защищающие от нечистой силы:

Одним из самых распространенных фамилий-оберегов является Вовк. Это животное издавна олицетворяло силу, независимость и выносливость, а также считалось мощным защитником от зла. Люди, которые носили эту фамилию, верили, что имеют связь с духами-покровителями волков и могут черпать от них силу.

Сегодня в Украине насчитывается 23 412 носителей фамилии Вовк, которая занимает 71 место по распространенности. Больше всего их в Киеве (1325 человек), Львове (1018), Харькове (475) и Днепре (455). Самые распространенные имена среди носителей - Александр и Татьяна.

Еще одним мощным оберегом считалась фамилия Ведмідь В народных верованиях это животное символизировало могущество, мудрость и связь с природой, а также служило амулетом для всей семьи.

Сегодня в Украине живет 1701 человек с таким родовым именем, которое занимает 2744 место по распространенности. Больше всего людей с этой фамилией в Киеве (147), Днепре (90), Ромнах (62) и Конотопе (59). Чаще всего имя Медведь носят Елена и Николай.

Редким, но не менее значимым в магическом плане является фамилия Зубр. В древности ее носители верили, что она наделяет их силой и выносливостью этого могучего зверя.

Сегодня такая фамилия встречается нечасто, но ее производные - Зубрейчук, Зубрович, Зубрик, Зубренко - все еще можно найти в разных регионах Украины.

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