Старовинні українські прізвища для найгарніших та просто милих. Може, ваше теж тут є?

Українці завжди цінували красу, і тому давали у давнину прізвища, які вказували на привабливість людини або ж підкреслювали миловидність. Багато таких прізвищ існує і в сучасний час.
Які прізвища давали українцям, які мали гарну та привабливу зовнішність, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Українська традиція давати прізвище була пов'язана не тільки з ремеслом чи місцем проживання, а й із зовнішністю людини.
Красу вважали Божим даром, і часто вона відображалася в іменах або прізвищах, які підкреслювали вродливість та чарівність.
Гарний, Гарнюк. Прямий натяк на вродливість та приємну зовнішність. Люди з цими прізвищами вважалися справжньою окрасою громади.
Красень, Красюк. Такі прізвища часто давали людям із виразними рисами обличчя.
Чорнявий. Похідне від "чорняві" - для чоловіків із темним, виразним волоссям і карими очима, що вважалися дуже привабливими.
Рум'яний, Рум'янко. Відображало здоровий і привабливий колір обличчя.
Біленький. Символізувало світлу шкіру або світле волосся, що в ті часи асоціювалася з ніжністю та чистотою.
Статний. Вказувало не лише на красу, але й на гарну поставу та стрункість.
У давнину вродливі люди часто отримували підвищену увагу в громаді. Їх вважали "обраними", а краса сприймалася як відображення доброго характеру, сили чи навіть благословення. Тому ім'я має в собі не лише описовий, а й символічний зміст.
Миленко, Миловид. Вказували на чарівну зовнішність та лагідність людини.
Сонячний. Прізвище, що описувало людину як "теплу" і "сяючу".
Дивний. Не буквально дивний, а скоріше - незвичайної краси.
Такі прізвища, як Гожий, Хороший, Хорошун, Хорошко, Принадний, Чистик, Форемний - вказують, що людина належала до роду привабливих. Їх предки залишали гарне враження завдяки зовнішньому вигляду.
Мальований - така людина вражала своєю красою і всі захоплювалися її зовнішнім виглядом.
Раніше ми писали про те, які старовинні українські прізвища вказували, що рід очолювала жінка.
А ще розповідали про те, які 10 українських прізвищ були рідкісними й вони існують досі.
Під час написання матеріалу використані джерела: history.org.ua, uknames.com, etnography.com.ua, праця вченого Юрія Редька "Сучасні українські прізвища".