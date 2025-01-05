Старовинні українські прізвища для найгарніших та просто милих. Може, ваше теж тут є?

Українська традиція давати прізвище була пов'язана не тільки з ремеслом чи місцем проживання, а й із зовнішністю людини.

Красу вважали Божим даром, і часто вона відображалася в іменах або прізвищах, які підкреслювали вродливість та чарівність.

Прізвища, які вказували на зовнішню красу

Гарний, Гарнюк. Прямий натяк на вродливість та приємну зовнішність. Люди з цими прізвищами вважалися справжньою окрасою громади.

Красень, Красюк. Такі прізвища часто давали людям із виразними рисами обличчя.

Чорнявий. Похідне від "чорняві" - для чоловіків із темним, виразним волоссям і карими очима, що вважалися дуже привабливими.

Рум'яний, Рум'янко. Відображало здоровий і привабливий колір обличчя.

Біленький. Символізувало світлу шкіру або світле волосся, що в ті часи асоціювалася з ніжністю та чистотою.

Статний. Вказувало не лише на красу, але й на гарну поставу та стрункість.

Чому краса була важливою

У давнину вродливі люди часто отримували підвищену увагу в громаді. Їх вважали "обраними", а краса сприймалася як відображення доброго характеру, сили чи навіть благословення. Тому ім'я має в собі не лише описовий, а й символічний зміст.

Прізвища, які вказували на чарівність або миловидність

Миленко, Миловид. Вказували на чарівну зовнішність та лагідність людини.

Сонячний. Прізвище, що описувало людину як "теплу" і "сяючу".

Дивний. Не буквально дивний, а скоріше - незвичайної краси.

А які ще були прізвища?

Такі прізвища, як Гожий, Хороший, Хорошун, Хорошко, Принадний, Чистик, Форемний - вказують, що людина належала до роду привабливих. Їх предки залишали гарне враження завдяки зовнішньому вигляду.

Мальований - така людина вражала своєю красою і всі захоплювалися її зовнішнім виглядом.

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