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Старовинні українські прізвища для найгарніших та просто милих. Може, ваше теж тут є?

Які прізвища давали у давнину найкрасивішим українцям (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Українці завжди цінували красу, і тому давали у давнину прізвища, які вказували на привабливість людини або ж підкреслювали миловидність. Багато таких прізвищ існує і в сучасний час.

Які прізвища давали українцям, які мали гарну та привабливу зовнішність, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Українська традиція давати прізвище була пов'язана не тільки з ремеслом чи місцем проживання, а й із зовнішністю людини.

Красу вважали Божим даром, і часто вона відображалася в іменах або прізвищах, які підкреслювали вродливість та чарівність.

Прізвища, які вказували на зовнішню красу

Гарний, Гарнюк. Прямий натяк на вродливість та приємну зовнішність. Люди з цими прізвищами вважалися справжньою окрасою громади.

Красень, Красюк. Такі прізвища часто давали людям із виразними рисами обличчя.

Чорнявий. Похідне від "чорняві" - для чоловіків із темним, виразним волоссям і карими очима, що вважалися дуже привабливими.

Рум'яний, Рум'янко. Відображало здоровий і привабливий колір обличчя.

Біленький. Символізувало світлу шкіру або світле волосся, що в ті часи асоціювалася з ніжністю та чистотою.

Статний. Вказувало не лише на красу, але й на гарну поставу та стрункість.

Чому краса була важливою

У давнину вродливі люди часто отримували підвищену увагу в громаді. Їх вважали "обраними", а краса сприймалася як відображення доброго характеру, сили чи навіть благословення. Тому ім'я має в собі не лише описовий, а й символічний зміст.

Прізвища, які вказували на чарівність або миловидність

Миленко, Миловид. Вказували на чарівну зовнішність та лагідність людини.

Сонячний. Прізвище, що описувало людину як "теплу" і "сяючу".

Дивний. Не буквально дивний, а скоріше - незвичайної краси.

А які ще були прізвища?

Такі прізвища, як Гожий, Хороший, Хорошун, Хорошко, Принадний, Чистик, Форемний - вказують, що людина належала до роду привабливих. Їх предки залишали гарне враження завдяки зовнішньому вигляду.

Мальований - така людина вражала своєю красою і всі захоплювалися її зовнішнім виглядом.

Цікаві факти:

  • Прізвища, пов'язані із зовнішністю, часто передавались у спадок, навіть якщо наступне покоління вже не відповідало цій характеристиці.
  • У деяких регіонах краса була соціальним фактором, і гарні люди навіть мали більше шансів укласти вигідний шлюб.
  • У ХІХ столітті в Україні краса почала сприйматися не лише як риса зовнішності, а і як внутрішня гармонія.
  • У багатьох іменах є не лише компліменти, а й натяки на регіональні стандарти краси (наприклад, світловолосі чи темноволосі красені).
  • Деякі прізвища, які позначали красу, зараз є дуже поширеними, а їхнє первісне значення стало менш очевидним.

Раніше ми писали про те, які старовинні українські прізвища вказували, що рід очолювала жінка.

А ще розповідали про те, які 10 українських прізвищ були рідкісними й вони існують досі.

Під час написання матеріалу використані джерела: history.org.ua, uknames.com, etnography.com.ua, праця вченого Юрія Редька "Сучасні українські прізвища".

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