Старовинні капустяні млинчики фучки: рецепт страви лемківської кухні

Що потрібно для фучків

Для того, щоб приготувати ці млинці лемківської кухні, знадобляться такі продукти:

борошно - 160 г

яйця - 3 шт.

молоко - 200 мл

олія - 80 мл

квашена капуста - 200 г

цибуля - 1 шт.

сіль - 2 г

перець - 2 г

сода - 2 г

кмин - 2 г

Як готувати фучки

Для того, щоб приготувати фучки, в тісто додають квашену капусту. Спершу її потрібно відтиснути від розсолу, а потім подрібнити ножем - інакше млинці будуть розпадатися.

Цибулю потрібно почистити та покришити, а потім змішати з капустою. Згодом, якщо капуста виділятиме сік, можна злити зайву рідину.

В окрему миску просійте борошно, щоб оладки з капустою були більш пухкими. Додайте до борошна соду та сіль. Крім цього, щоб фучки були ароматними, додайте кмин, а також чорний мелений перець.

Розбийте в борошно яйця, після чого влийте молоко. Попередньо нагрівати рідину не потрібно. Ретельно перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції маси, щоб не було жодних грудочок.

Після цього додайте в рідке тісто квашену цибулю з капустою і ще раз перемішайте масу, щоб капуста рівномірно розподілилася в тісті. Розігрійте пательню з олією та обсмажте фучки - для одного капустяного млинця лемківської кухні потрібно приблизно 1 ст. л. маси.

Як готувати фучки (скриншот / Кулінарні витівки)

Смажити фучки потрібно на середньому вогні, протягом 2-3 хвилин з кожного боку. Перекладіть фучки на паперовий рушник, щоб прибрати олію. Подавати цю страву лемківської кухні можна як і деруни, зі сметаною, за бажанням додавши в сметану зелень або часник.