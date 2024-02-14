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Запечені бандуряники: неперевершений рецепт старовинної української кухні

Середа 14 лютого 2024 07:45
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Запечені бандуряники: неперевершений рецепт старовинної української кухні Як приготувати справжні лемківські бандуряники (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Бандуряники - старовина страва, яку готували наші пращури лемки. На діалекті лемків "бандура" - картопля. І бандуряники - це цікава та ситна страва з картоплі, грибів та сиру.

Як готувати бандуряники, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис шеф-кухаря Валентини Саєнко в Instagram.

Що вам знадобиться

  • Картопля - 0,5 кг
  • Цибуля ріпчаста - 2 шт.
  • Яйце - 1 шт.
  • Борошно - 3 ст. л.
  • Гриби - 250 г
  • Сметана - 150 г
  • Часник - 2 зубчики
  • Сир твердий - 100 г
  • Сіль, перець та зелень для подачі

Як готувати бандуряники

Картоплю та одну цибулю чистимо, натираємо на терку. Частину картоплі бажано терти на дрібній терці та частину на більш крупній - для різної фракції. Додаємо яйце та борошно. Трішки солі, перцю. Смажимо на пательні бандуряники.

Можна смажити на смальці замість олії. Рум’янимо з двох сторін і складаємо в посуд, в якому можна запікати.

Для соусу гриби нарізаємо (якщо використовуємо гливи, то нариваємо), другу цибулину нарізаємо півкільцями та смажимо на тій самій пательні.

Спочатку цибулю 2 хвилинки, а потім додаємо гриби. Через 3-4 хвилини додаємо часник, солимо та перчимо. Ще можна додати трішки сухого чебрецю. Смажимо до рум'яності. В самому кінці додаємо сметану і трішки (100 г води). Через хвилину знімаємо з вогню.

Заливаємо бандуряники зверху грибним соусом, затираємо сиром і запікаємо 10-15 хвилин при 180 градусів.

Запечені бандуряники: неперевершений рецепт старовинної української кухніБандуряники (фото: instagram.com/valya__saenko)

Раніше ми писали про те, як приготувати карпатський буришник за старовинним українським рецептом.

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