Запечені бандуряники: неперевершений рецепт старовинної української кухні

Що вам знадобиться

Картопля - 0,5 кг

Цибуля ріпчаста - 2 шт.

Яйце - 1 шт.

Борошно - 3 ст. л.

Гриби - 250 г

Сметана - 150 г

Часник - 2 зубчики

Сир твердий - 100 г

Сіль, перець та зелень для подачі

Як готувати бандуряники

Картоплю та одну цибулю чистимо, натираємо на терку. Частину картоплі бажано терти на дрібній терці та частину на більш крупній - для різної фракції. Додаємо яйце та борошно. Трішки солі, перцю. Смажимо на пательні бандуряники.



Можна смажити на смальці замість олії. Рум’янимо з двох сторін і складаємо в посуд, в якому можна запікати.



Для соусу гриби нарізаємо (якщо використовуємо гливи, то нариваємо), другу цибулину нарізаємо півкільцями та смажимо на тій самій пательні.



Спочатку цибулю 2 хвилинки, а потім додаємо гриби. Через 3-4 хвилини додаємо часник, солимо та перчимо. Ще можна додати трішки сухого чебрецю. Смажимо до рум'яності. В самому кінці додаємо сметану і трішки (100 г води). Через хвилину знімаємо з вогню.

Заливаємо бандуряники зверху грибним соусом, затираємо сиром і запікаємо 10-15 хвилин при 180 градусів.

Бандуряники (фото: instagram.com/valya__saenko)