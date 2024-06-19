Стародавні жінки були мисливицями та полювали на мамонтів: вчені спростували міф про гендерні ролі

Один з найпоширеніших гендерних стереотипів, схоже, зруйновано. Всі ж чули фразу, що "чоловіки полюють на мамонтів, а жінки виховують дітей, зберігають вогнище та збирають ягоди. Однак виявилося, що у стародавні часи все було зовсім не так.

Одне з досліджень, що було проведено на прикладі поховання у Віламайя Паджа, Перу, віком 9000 років, показало, що велика кількість жінок брала активну участь у полюванні на велику дичину.

Ще одне дослідження, що охопило 63 групи дослідницьких матеріалів, показало, що 79% жінок брали участь у мисливській діяльності.

Вчені знайшли у високогірній зоні Анд скелет жінки з мисливським реманентом в руках. А ще через два роки вчені виявили подібні поховання і з'ясували, що від 30 до 50% знайдених мисливців були жінками.

Вивчивши особливості знайденої зброї, вчені дійшли висновку, що полювання на великих звірів було спільним обов'язком усіх членів племені без прив'язки до певної статі. А той факт, що жінки могли бути також й воїнами, підтверджують середньовічні записи про жінок-вікінгів.

"Наші дослідження підтверджують висновки про те, що жінки по всьому світу брали участь у полюванні. Цей висновок збігається з фізичними характеристиками та фізіологічними здібностями жінок", - пише Роксана Рутер, одна з авторок дослідження.

Під час розкопок поховань у Бірці було знайдено могилу людини з повним військом обмундируванням, зброєю, щитами та рештками коней. Тривалий час вважалося, що скелет належить чоловікові, проте генетичні дослідження показали, що в могилі лежала жінка-воїн.

Ці нові дані підкреслюють потребу переоцінки стереотипних гендерних ролей в стародавніх суспільствах. Також вони підтверджують, що жінки не лише займалися збиранням, але й були вправними мисливицями.

Наприкінці минулого століття археологи знайшли кілька гробниць жінок зі зброєю: списами, дротиками та мечами.

Усі такі знахідки були зібрані в один великий архів і вчені проаналізували все, що було опубліковано за останні 100 років на цю тему. Виявилося, що жінки були й вікінгами, й мисливицями, й воїнами. І всі ці функції вони вміло поєднували з вихованням дітей. Вони відмінно володіли різноманітною зброєю нарівні з чоловіками. А дорослі представниці племені вважалися найкращими мисливицями.

Крім того, найчастіше саме жінки вбивали тварин і не завдяки випадковості, а, тому що вони виходили на полювання цілеспрямовано. А ще - чоловіки та жінки виходили на полювання разом. Дітей лишали з опікунами, а самі йшли на пошуки їжі.

Для збору рослинної їжі залучалися більш слабкі жінки, бо це не вимагало великих фізичних зусиль. Однак, збиральницям потрібно було використовувати розум та знання.