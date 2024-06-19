Древние женщины были охотницами и охотились на мамонтов: ученые опровергли миф о гендерных ролях

Один из самых распространенных гендерных стереотипов, похоже, разрушен. Все же слышали фразу, что мужчины охотятся на мамонтов, а женщины воспитывают детей, хранят костер и собирают ягоды. Однако оказалось, что в древние времена все было совсем не так.

Одно из исследований, проведенных на примере захоронения в Виламайя Паджа, Перу, в возрасте 9000 лет, показало, что большое количество женщин активно участвовало в охоте на крупную дичь.

Еще одно исследование, охватившее 63 группы исследовательских материалов, показало, что 79% женщин участвовали в охотничьей деятельности.

Ученые обнаружили в высокогорной зоне Анд скелет женщины с охотничьим инвентарем в руках. А спустя еще два года ученые обнаружили подобные захоронения и выяснили, что от 30 до 50% найденных охотников были женщинами.

Изучив особенности найденного оружия, ученые пришли к выводу, что охота на крупных зверей являлась общей обязанностью всех членов племени без привязки к определенному полу. А тот факт, что женщины могли быть также воинами, подтверждают средневековые записи о женщинах-викингах.

"Наши исследования подтверждают выводы, что женщины по всему миру участвовали в охоте. Этот вывод совпадает с физическими характеристиками и физиологическими способностями женщин", - пишет Роксана Рутер, один из авторов исследования.

При раскопках захоронений в Бирке была найдена могила человека с полным войском обмундированием, оружием, щитами и останками лошадей. Долгое время считалось, что скелет принадлежит мужчине, но генетические исследования показали, что в могиле лежала воин.

Эти новые данные подчеркивают потребность в переоценке стереотипных гендерных ролей в древних обществах. Также они подтверждают, что женщины не только занимались уборкой, но и были ловкими охотницами.

В конце прошлого века археологи обнаружили несколько гробниц женщин с оружием: копьями, дротиками и мечами.

Все подобные находки были собраны в один крупный архив и ученые проанализировали все, что было опубликовано за последние 100 лет на эту тему. Оказалось, что женщины были и викингами, и охотницами, и воинами. И все эти функции они умело совмещали с воспитанием детей. Они отлично владели разнообразным оружием наравне с мужчинами. А взрослые представительницы племени считались лучшими охотницами.

Кроме того, чаще всего именно женщины убивали животных и не благодаря случайности, а потому, что они выходили на охоту целенаправленно. А еще – мужчины и женщины выходили на охоту вместе. Детей оставляли с опекунами, а сами уходили на поиски пищи.

Для сбора растительной пищи привлекались более слабые женщины, потому что это не требовало больших физических усилий. Однако собирательницам нужно было использовать ум и знания.