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Стародавні обряди на Новий рік, які приносять багатство та щастя: що робили наші предки

Стародавні новорічні традиції, які приваблюють багатство та щастя (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Прихід нового року відзначали у багатьох країнах світу із давніх часів. Дата настання нового року була іншою - у день весняного рівнодення або в день зимового рівнодення. Проте традиції дотримувалися впродовж багатьох століть і люди в такий спосіб намагалися залучити у новому році щастя, багатство, здоров'я та кохання.

Яких традицій дотримувалися на Новий рік у давні часи - читайте в матеріалі нижче.

Новорічний хліб

У багатьох народах до нового року пекли великий домашній хліб. Без нього не обходився жоден святковий стіл і часом хліб був однією з головних страв. У давнину люди вірили, що ситна святкова вечеря - запорука достатку в новому році.

Хліб пекли з найкращої муки, довго замішували та наділяли його особливою магією. Кожен член сім'ї за святковим столом мав обов'язково з'їсти шматок такого хліба чи короваю.

Монетки по всьому будинку

Щоб у будинку водилися гроші та удача, а життя було в достатку і щасливим, напередодні нового року розсипали монетки по кутках. Спочатку сипали пшеницю - вона за давніх часів була дуже цінною. Але пшеницею посипають і досі під час колядок.

Згодом традиція посипати кути пшеницею змінилася на іншу – розсипати монетки. І обов'язково кинути трохи у кути будинку. Піднімати чи вимітати ці монети суворо заборонялося. Саме з тих часів і пішла прикмета – не викидати за поріг, інакше виженеш удачу.

Спалення мітли

Щороку напередодні свята спалювали мітлу, якою прибирали хату. За 12 місяців вона ставала брудною, і в ній було багато негативної енергії. Тому стару спалювали, а з новою мітлою входили до нового року.

Якщо ви хочете відродити цю стару традицію, то візьміть кілька сухих гілочок, позамітайте ними підлогу перед святами, а потім можете цей віник спалити разом із негативними думками про минуле.

Світильники

Найпершими подарунками були світильники. Їх 1 січня древні римляни дарували один одному разом із монетками, фініками та спеціальними хлібцями. Ці світильники були глиняні й вважалося, що вони принесуть удачу, щастя та багатство.

До речі, раніше ми писали, що не можна дарувати на Новий рік Кролика.

А ще розповідали про те, коли та як з'явилася традиція дарувати подарунки на Новий рік та Різдво.

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