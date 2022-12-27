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Древние обряды на Новый год, которые приносят богатство и счастье: что делали наши предки

Древние новогодние традиции, которые привлекают богатство и счастье (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Приход нового года отмечали во многих странах мира с древних времен. Дата наступления нового года была другой - в день весеннего равноденствия или в день зимнего равноденствия. Однако традиции соблюдались на протяжении многих столетий и люди таким способом старались привлечь в новом году счастье, богатство, здоровье и любовь.

Какие традиции соблюдали на Новый год в древние времена - читайте в материале ниже.

Новогодний хлеб

Во многих народах на новый год пекли большой домашний хлеб. Без него не обходился ни один праздничный стол и порой хлеб был одним из главных блюд. В древние времена люди верили, что сытный праздничный ужин - залог достатка в новом году.

Хлеб пекли из лучшей муки, долго замешивали и наделяли его особой магией. Каждый член семьи за праздничным столом должен был обязательно съесть кусок такого хлеба или каравая.

Монетки по всему дому

Чтобы в доме водились деньги и удача, а жизнь была в достатке и счастливой, в канун нового года рассыпали монетки по углам. Изначально сыпали пшеницу - она в древние времена была очень ценной. Но пшеницей посыпают и до сих пор - во время колядок.

Со временем традиция посыпать углы пшеницей сменилась на другую - рассыпать монетки. И обязательно бросить несколько в углы дома. Поднимать или выметать эти монетки сурово запрещалось. Именно с тех времен и пошла примета - не выметать за порог, иначе выметешь удачу.

Сожжение метлы

Каждый год в канун праздника сжигали метлу, которой убирали дом. За 12 месяцев она становилась грязной и в ней было много негативной энергии. Поэтому старую сжигали, а с новой метлой входили в новый год.

Если вы хотите возродить эту старую традицию, то возьмите несколько сухих веточек, подметите ими пол перед праздниками, а потом можете этот веник сжечь вместе с негативными мыслями о прошлом.

Светильники

Самыми первым подарками были светильники. Их 1 января древние римляне дарили друг другу вместе с монетками, финиками и специальными хлебцами. Эти светильники были глиняные и считалось, что они принесут удачу, счастью и богатство.

Кстати, ранее мы писали о том, что нельзя дарить на Новый год Кролика.

А еще рассказывали о том, когда и как появилась традиция дарить подарки на Новый год и Рождество.

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