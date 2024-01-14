Старий Новий рік 2024: що сьогодні не можна робити, щоб не накликати лиха

Чи можна тепер посівати на Старий Новий рік

Традиційно на Старий Новий рік або Василів день українці вранці посівали і бажали господарям щастя, добробуту та щедрого урожаю. Але за новим календарем цей обряд в Україні проводять тепер 1 січня. Тож, якщо ви перейшли на нові дати свят і відзначали Різдво 25 грудня, то ходити посівати 14 січня просто не логічно.

Зазначимо також, що поки не всі парафії перейшли на новий церковний календар. ПЦУ дали їм час до 2025 року, щоб плавно перейти на нові дати свят.

У давнину українська традиція святкування Нового року дуже відрізнялась від сучасної - люди не чекали 12 години ночі, щоб під бій курантів загадати бажання.

Напередодні ввечері 13 січня (до реформи 1918 року - 31 грудня) на Маланки молодь ходила щедрувати та проводила обряд водіння Кози. Фактично це різдвяний маскарад із багатьма яскравими персонажами. А вже вранці 14 січня (до реформи 1918 року - 1 січня) юнаки ходили посівати.

Святкування Старого Нового року (фото: GettyImages)

Прикмети свята

Здавна наші предки на Василів день спостерігали за погодою та робили по ній прогнози на майбутнє.

Головні прикмети дня:

зранку падає сніг - всю зиму сніжитиме, а весна буде пізньою

якщо вітер дме з півночі, літо холодним буде, з заходу - непогожим, зі сходу - посушливим, а якщо з півдня - теплим та без температурних коливань

якщо є відлига - літо буде холодним і дощовим

яскраві зірки на небі пророкують швидкі морози

місяць-молодик - весною будуть великі повені

Головні заборони дня

традиційно не можна було посівати дівчатам

жінка не повинна заходити першою в будинок, бо це накличе біду на господарів

не можна рахувати дрібні купюри і монети - це пророкує бідність

не бажано віддавати борги, бо постійно матимете фінансові проблеми

заборонено займатися рукоділлям і виконувати хатню роботу

не можна виносити сміття - предки вірили, що з ним можна винести з дому щастя

Також додамо, що традиційно у цей день вітали з іменинами Василів та Василин.