Старий Новий рік 2024: що сьогодні не можна робити, щоб не накликати лиха

Старий Новий рік 14 січня почали святкувати з 1918 року після переходу з юліанського календаря на григоріанський. З переходом України на новий церковний календар у 2023 році це свято практично зникло, оскільки збігається із реальним Новим роком 1 січня. Втім, деякі українці продовжують його відзначати.
Про те, яких традицій треба дотримуватись 14 січня і яких заборон свята не можна порушувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
При підготовці матеріалу використали джерела: ПЦУ, Місячний календар.
Традиційно на Старий Новий рік або Василів день українці вранці посівали і бажали господарям щастя, добробуту та щедрого урожаю. Але за новим календарем цей обряд в Україні проводять тепер 1 січня. Тож, якщо ви перейшли на нові дати свят і відзначали Різдво 25 грудня, то ходити посівати 14 січня просто не логічно.
Зазначимо також, що поки не всі парафії перейшли на новий церковний календар. ПЦУ дали їм час до 2025 року, щоб плавно перейти на нові дати свят.
У давнину українська традиція святкування Нового року дуже відрізнялась від сучасної - люди не чекали 12 години ночі, щоб під бій курантів загадати бажання.
Напередодні ввечері 13 січня (до реформи 1918 року - 31 грудня) на Маланки молодь ходила щедрувати та проводила обряд водіння Кози. Фактично це різдвяний маскарад із багатьма яскравими персонажами. А вже вранці 14 січня (до реформи 1918 року - 1 січня) юнаки ходили посівати.
Здавна наші предки на Василів день спостерігали за погодою та робили по ній прогнози на майбутнє.
Головні прикмети дня:
Також додамо, що традиційно у цей день вітали з іменинами Василів та Василин.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
Читайте також про те, хто святкуватиме день ангела у січні.