Старый Новый год 2024: что сегодня нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Старый Новый год 14 января начали праздновать с 1918 года после перехода с юлианского календаря на григорианский. С переходом Украины на новый церковный календарь в 2023 году этот праздник практически исчез, поскольку совпадает с реальным Новым годом 1 января. Однако некоторые украинцы продолжают его праздновать.
О том, какие традиции нужно соблюдать 14 января и какие запреты праздника нельзя нарушать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовали источники: ПЦУ, Лунный календарь.
Традиционно на Старый Новый год или Васильев день украинцы утром посевали и желали хозяевам счастья, благополучия и щедрого урожая. Но по новому календарю этот обряд в Украине проводится теперь 1 января. Итак, если вы перешли на новые даты праздников и отмечали Рождество 25 декабря, то ходить посевать 14 января просто не логично.
Отметим, что пока не все приходы перешли на новый церковный календарь. ПЦУ дали им время до 2025 года, чтобы плавно перейти на новые даты праздников.
В прошлом украинская традиция празднования Нового года очень отличалась от современной - люди не ждали 12 часов ночи, чтобы под бой курантов загадать желания.
Накануне вечером 13 января (до реформы 1918 года - 31 декабря) на Маланки молодежь ходила щедровать и проводила обряд вождения Козы. Фактически это рождественский маскарад со многими яркими персонажами. А уже утром 14 января (до реформы 1918 года - 1 января) юноши ходили посевать.
Издавна наши предки на Васильев день наблюдали за погодой и делали по ней прогнозы.
Главные приметы дня:
Также добавим, что традиционно в этот день поздравляли с именинами Василиев и Василин.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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