Старий Новий рік 2023: що категорично не можна робити, щоб не привернути біди і злидні

Чому Новий рік - "Старий"

В Україні свято з'явилося у 20 столітті, коли в СРСР стався перехід на григоріанський календар. Це було ще 1918 року, але звичаї та традиції старого обряду нікуди не зникли.

Саме в ніч з 13 на 14 січня колись святкували Новий рік (за старим стилем це була ніч з 31 грудня на 1 січня). 13 січня - це свято Маланки, а 14 - День святого Василя.

Легенда про Василя та Маланку

Стародавні легенди свідчать, що окрім сина, у всеєдиного Лада, вірного побратима бога Місяця, була ще донька, яку всі називали Маланкою (Миланкою, Меланкою), бо вона була така мила й чарівна.

Одного разу коли князь-Місяць був на полюванні, лютий Змій викрав із срібного терема Маланку й запроторив у підземне царство. Визволив її славний богатир Безпальчик-Василь і з нею одружився. Вшановували Меланку-Миланку за якомога багатшими столами усією родиною.

На стіл подавали щедру кутю, багато м'ясних страв, сало, вареники, тушковану капусту з копченостями.

Яких традицій варто дотримуватися на Старий новий рік (фото: Getty Images)

Що не можна робити на Старий Новий рік