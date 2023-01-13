Старый Новый год 2023: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь беды и нищету

Почему Новый год - "Старый"

В Украине праздник появился в 20 веке, когда в СССР произошел переход на григорианский календарь. Это было еще в 1918 году, но обычаи и традиции старого обряда никуда не исчезли.

Именно в ночь с 13 на 14 января когда-то праздновали Новый год (по старому стилю это была ночь с 31 декабря на 1 января). 13 января – это праздник Маланки, а 14 – День святого Василия.

Легенда о Василии и Маланке

Древние легенды свидетельствуют, что кроме сына, у всеединственного Лада, верного собрата бога Месяца, была еще дочь, которую все называли Маланкой (Миланкой, Меланкой), потому что она была так мила и очаровательна.

Однажды, когда князь-Месяц был на охоте, лютый Змей похитил из серебряного терема Маланку и закрыл в подземном царстве. Освободил ее славный богатырь Беспальчик-Василий и на ней женился.

Почитали Меланку-Миланку за богатыми столами всей семьей. На стол подавали щедрую кутью, много мясных блюд, сало, вареники, тушеную капусту с копченостями.

Каких традиций следует придерживаться на Старый новый год (фото: Getty Images)

Что нельзя делать на Старый Новый год