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Старый Новый год 2023: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь беды и нищету

Что нельзя делать на Старый Новый год (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Старый Новый год – необычный украинский праздник, который имеет богатые давние традиции и, конечно же, запреты. В народе ночь с 13 на 14 января называется "Щедрым вечером" и связана с легендой о Василии и Маланке.

Что можно и нельзя делать в этот день – читайте ниже в нашем материале Styler.

Почему Новый год - "Старый"

В Украине праздник появился в 20 веке, когда в СССР произошел переход на григорианский календарь. Это было еще в 1918 году, но обычаи и традиции старого обряда никуда не исчезли.

Именно в ночь с 13 на 14 января когда-то праздновали Новый год (по старому стилю это была ночь с 31 декабря на 1 января). 13 января – это праздник Маланки, а 14 – День святого Василия.

Легенда о Василии и Маланке

Древние легенды свидетельствуют, что кроме сына, у всеединственного Лада, верного собрата бога Месяца, была еще дочь, которую все называли Маланкой (Миланкой, Меланкой), потому что она была так мила и очаровательна.

Однажды, когда князь-Месяц был на охоте, лютый Змей похитил из серебряного терема Маланку и закрыл в подземном царстве. Освободил ее славный богатырь Беспальчик-Василий и на ней женился.

Почитали Меланку-Миланку за богатыми столами всей семьей. На стол подавали щедрую кутью, много мясных блюд, сало, вареники, тушеную капусту с копченостями.

Каких традиций следует придерживаться на Старый новый год (фото: Getty Images)

Что нельзя делать на Старый Новый год

  • 13 и 14 января никогда не давали и не брали ничего в долг, ведь считалось, что весь год может пройти в нищете.
  • Нельзя считать мелкие монеты и произносить вслух слово "тринадцать" – это может принести слезы и неприятности в следующем году.
  • На Старый Новый год не стоит выносить из дома мусор, чтобы "не вынести из дома счастье". А чтобы его привлечь, в дом всегда первым заходил мужчина.
  • Нельзя ругаться за праздничным столом, говорить плохие слова, желать кому-то зла.
  • Нельзя встречать праздник в грязной, старой или очень темной одежде. В таком виде нельзя садиться за стол.
  • Если вечером накануне Старого Нового года в дверь постучится случайный путешественник – его необходимо согреть, накормить и дать еду в дорогу – весь год будет сытым и счастливым.

Раньше мы писали, как приготовить "щедрую" кутью.

Также читайте, что нельзя делать в первую пятницу, 13-го.

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