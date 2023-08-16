Про старість можна забути! Вчені знайшли аж три способи омолодити організм

Як надовше зберегти молодість

Вчені дійшли висновку, що три втручання сповільнюють і навіть повертають назад біологічний годинник старіння. Це - переливання молодої крові, гормон клото, який міститься в нашому організмі, і фізичні вправи. І усі ці речі поєднують тромбоцити.

Науковці з усього світу виявили, що група молекул, що вивільняються тромбоцитами, відома як тромбоцитарний фактор 4 (або PF4), може допомогти мозку змінити свій вік.

PF4 виділяється після ін’єкцій плазми крові або клото, або під час фізичних вправ.

Коли 22-місячним мишам, вік яких дорівнює 70-річним людям, вводили молоду плазму крові, PF4 змінював їхній когнітивний вік. Насправді PF4 знизив цей вік до еквівалента людини у віці близька 40-х років. А молоді миші, які отримували PF4, стали розумнішими.

Відкриття були зроблені незалежно трьома командами. Але, коли вони зрозуміли, що всі визначили PF4 як ключовий фактор, ці команди об’єднали зусилля, щоб опублікувати свої статті одночасно.

Як проводили дослідження

Дослідження молодої крові та ін’єкцій клото проводилися двома різними командами з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF). А вчені з Університету Квінсленда в Австралії провели дослідження фізичних вправ.

Три статті були опубліковані в журналах Nature, Nature Aging і Nature Communications.

"Той факт, що три окремі втручання зійшлися на факторах тромбоцитів, справді підкреслює правдивість цієї біології. Настав час досліджувати тромбоцитарні фактори для здоров’я мозку та покращення когнітивних функцій", - заявила доктор Дена Дюбал, професор UCSF, яка керувала дослідженням клото.

У дослідженнях старіння вчені часто переливають кров від молодої миші до старої. Це пояснюють тим, що молода кров робить тварин молодшими, м’язи пружнішими, а мозок - гнучкішим.

Введення клото також стимулює роботу мозку та омолоджує його.

Команда з Університету Квінсленда виявила, що PF4 викидається в кров після фізичних вправ, і це покращує роботу мозку.