О старости можно забыть! Ученые нашли три способа омолодить организм

Как подольше сохранить молодость

Ученые пришли к выводу, что три вмешательства замедляют и даже возвращают обратно биологические часы старения. Это - переливание молодой крови, гормон клото, содержащийся в нашем организме, и физические упражнения. И все эти вещи объединяют тромбоциты.

Ученые со всего мира обнаружили, что группа молекул, которые высвобождаются тромбоцитами, известная как тромбоцитарный фактор 4 (или PF4), может помочь мозгу изменить свой возраст.

PF4 выделяется после инъекций плазмы крови, клото или во время физических упражнений.

Когда 22-месячным мышам, возраст которых равен 70-летним людям, вводили молодую плазму крови, PF4 изменял их когнитивный возраст. На самом деле PF4 снизил этот возраст до эквивалента человека в возрасте около 40-х лет. А молодые мыши, получавшие PF4, стали умнее.

Открытия были сделаны независимо тремя командами. Но когда они поняли, что все определили PF4 как ключевой фактор, эти команды объединили усилия и опубликовали свои статьи одновременно.

Как проводили исследования

Исследования молодой крови и инъекций клото проводились двумя разными командами из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF). А ученые из Университета Квинсленда в Австралии провели исследование физических упражнений.

Три статьи были опубликованы в журналах Nature, Nature Aging и Nature Communications.

"Тот факт, что три отдельных вмешательства сошлись на факторах тромбоцитов, действительно подчеркивает правдивость этой биологии. Пора исследовать тромбоцитарные факторы для здоровья мозга и улучшения когнитивных функций", - заявила доктор Дэна Дюбал, профессор UCSF, руководившая исследованием клото.

В исследованиях старения ученые часто переливают кровь от молодой мыши к старой. Это объясняют тем, что молодая кровь делает животных моложе, мышцы стают более упругими, а мозг - более гибким.

Введение клото также стимулирует работу мозга и омолаживает его.

Команда из Университета Квинсленда обнаружила, что PF4 выбрасывается в кровь после физических упражнений, а это - улучшает работу мозга.